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13:29
Утвержден стадион суперфинала Кубка России
22 апреля
17:45
Стал известен стадион суперфинала Кубка России
8
20 апреля
15:15
«К черту все!»: фанаты «Зенита» приостановят бойкот ради двух матчей
13
12:36
РПЛ опубликовала календарь до конца сезона
1
19 апреля
10:29
Игнатов рассказал о работе со Слишковичем
6
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Россия. Кубок - матчи
02.03.2024 10:35
Каким командам РПЛ чаще всего забивал Промес? В ожидании новостей из ОАЭ изучаем статистику игрока
С «Зенитом» голландец точно не сыграет. А сыграет ли вообще?
7
04.01.2024 23:20
Какой команде чаще всего забивал Промес? В списке любимых клиентов голландца – клуб из Москвы
Изучаем статистику сегодняшнего именинника.
11
14.12.2023 19:20
Трансферы российского футбола – следите вместе с «Бомбардиром»
Георгий Джикия переходит в «Краснодар»?
06.12.2023 22:30
Лучшие бомбардиры «Зенита» за всю историю: обогнал ли Дзюба Кержакова?
Среди лидеров рейтинга Халк, Аршавин и другие супергерои
5
02.12.2023 13:49
Лучшие бомбардиры ЦСКА за всю историю: один из лидеров рейтинга вскоре может вернуться в команду
Федор Чалов в погоне за легендами
7
28.11.2023 09:57
Лучшие бомбардиры в истории «Спартака»: кто прямо сейчас выступает за клуб
Догонит ли Промес Никиту Симоняна?
3
03.11.2023 12:52
Итоги жеребьевки Кубка России: «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Зенит» – с «Динамо»
Есть итоги и жеребьевки Пути регионов.
04.10.2023 20:07
«Я не мотивирован и хочу уйти из «Спартака». Как Абаскаль шутит после поражения от «Динамо» в дерби
Зато сказал, что его действительно мотивирует.
30.08.2023 22:35
«Балтика» прекрасна в Кубке! Даже выше «Зенита»
Полная противоположность себе в чемпионате.
29.08.2023 21:49
⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря дублю Соболева
Все голы спартаковцы забили за 25 минут.
08.08.2023 23:16
«Спартак» и «Пари НН» забили девять голов в Кубке! Зацените это безумие еще раз
Победное испытание в дебюте Рябчука.
27.07.2023 22:06
«Спартак» обыграл «Краснодар» – это его вторая победа в сезоне
Претендент на чемпионство?
26.07.2023 18:00
Уничтожение «Оренбурга» от ЦСКА: за москвичей забили четыре воспитанника
6:0!
11.06.2023 19:59
Уникальный год ЦСКА: взял серебро РПЛ и выиграл Кубок. В следующем сезоне будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?
В суперфинале обыграл «Краснодар» по пенальти.
11.06.2023 17:02
Финал Кубка России: «Краснодар» против ЦСКА. Следите за суперматчем вместе с «Бомбардиром»
Мы проведем трансляцию.
10.06.2023 10:10
Почему суперфинал Кубка России – главное событие года в нашем футболе
Мнение Владислава Журина.
17.05.2023 21:33
«Краснодар» сыграет против ЦСКА в Суперфинале Кубка России: в финале Пути регионов он прошел «Урал»
Все благодаря победе во второй встрече.
03.05.2023 21:45
«Краснодар» обыграл «Акрон» в Кубке России: Сафонов блистал в серии пенальти
Дальше его ждет матч с «Уралом».
03.05.2023 19:01
ЦСКА впервые за 7 лет поборется за Кубок. За это время было много странных вылетов: от «Спартака», «Тюмени» и «Авангарда»
Сыграет с «Акроном» или «Краснодаром».
19.04.2023 18:39
«Акрон» – главная сенсация российского футбола этой весной. В Кубке он выносит все московские команды: капитан плакал после победы над «Спартаком»
Как живет самобытный клуб?
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