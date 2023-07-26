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    • Fonbet Кубок России. ЦСКА уничтожил «Оренбург» (6:0), у москвичей забили 4 воспитанника

    Fonbet Кубок России. ЦСКА уничтожил «Оренбург» (6:0), у москвичей забили 4 воспитанника

    ЦСКА обыграл «Оренбург» на выезде со счетом 6:0 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    В составе московского клуба отличились четыре воспитанника – Ярослав Арбузов, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков.

    На 13-й минуте прямую красную карточку получил вратарь хозяев Алексей Кеняйкин. На 64-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков.

    Fonbet Кубок России. Группа А. 1-й тур

    Оренбург – ЦСКА – 0:6 (0:4) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Арбузов, 12; 0:2 – Зайнутдинов, 17; 0:3 – Гайич, 22; 0:4 – Чалов, 45+1; 0:5 – Кисляк, 87; 0:6 – Ермаков, 90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9198

      vladik12 22 минуты назад

      Ярошик точно тренер?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +867

      Илья Егоров 29 минут назад

      Ничего себе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      blackmanch_google 30 минут назад

      неожиданно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4955

      Бомбардиръ 31 минуту назад

      Мы ведь же можем растить своих воспитанников)
      Пусть гейропейцы подавятся своими санчесами.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Таврида 32 минуты назад

      Армейский молодняк порезвился, но мало верится что Федотов будет продвигать их в основу.

      1
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