Fonbet Кубок России. ЦСКА уничтожил «Оренбург» (6:0), у москвичей забили 4 воспитанника

ЦСКА обыграл «Оренбург» на выезде со счетом 6:0 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

В составе московского клуба отличились четыре воспитанника – Ярослав Арбузов, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков.

На 13-й минуте прямую красную карточку получил вратарь хозяев Алексей Кеняйкин. На 64-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков.

Fonbet Кубок России. Группа А. 1-й тур

Оренбург – ЦСКА – 0:6 (0:4) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Арбузов, 12; 0:2 – Зайнутдинов, 17; 0:3 – Гайич, 22; 0:4 – Чалов, 45+1; 0:5 – Кисляк, 87; 0:6 – Ермаков, 90.

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