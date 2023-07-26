Директор «Оренбурга» – о 0:6 от ЦСКА: «Все хорошо, у нас и 0:8 было!»

Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», прокомментировал крупное кубковое поражение от ЦСКА (0:6).

«Мы с десятой минуты матча играли с ЦСКА в меньшинстве, как тут можно удивляться разгромному поражению. Кредит доверия к Иржи Ярошику по-прежнему остаeтся. Всe хорошо. У нас и 0:8 было уже! Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти», – сказал Андреев.