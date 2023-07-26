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    • Директор «Оренбурга» – о 0:6 от ЦСКА: «Все хорошо, у нас и 0:8 было!»

    Директор «Оренбурга» – о 0:6 от ЦСКА: «Все хорошо, у нас и 0:8 было!»

    Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», прокомментировал крупное кубковое поражение от ЦСКА (0:6).

    «Мы с десятой минуты матча играли с ЦСКА в меньшинстве, как тут можно удивляться разгромному поражению. Кредит доверия к Иржи Ярошику по-прежнему остаeтся. Всe хорошо. У нас и 0:8 было уже! Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти», – сказал Андреев.

    • «Оренбург» заканчивал встречу вдевятером.
    • В прошлом году «Оренбург» уступил 0:8 «Зениту».
    • Ярошик принял команду летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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