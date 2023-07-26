«Оренбург» во 2-м тайме показал, что мы мужчины»: Ярошик – после 0:6 от ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подытожил матч первого тура кубкового Пути РПЛ против ЦСКА (0:6).

Оренбуржцы заканчивали встречу вдевятером.

Ярошик ранее играл за ЦСКА.

Он принял «Оренбург» летом.

«Соперник два раза зашeл в штрафную и забил два гола, после удаления на 15‑й минуте нам было очень сложно. У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал, мы начали неплохо, держали мяч, играли лучше на мяче. ЦСКА не переходил на нашу половину, потом штрафные, забили два гола, плюс удаление.

Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме», – сказал Ярошик.