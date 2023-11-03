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    Итоги жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России

    В пятницу, 3 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Она принесла следующие результаты.

    Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала

    «Оренбург»«Спартак».

    «Ростов» – ЦСКА.

    «Балтика»«Локомотив».

    «Динамо»«Зенит».

    • Команды проведут по два матча – дома и в гостях.
    • Первые встречи запланированы на 28-30 ноября, ответные – на 12-14 марта.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 12:49
    Комментарии48
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 5 ноября, 12:17

      Был бы Акрон , вместо Оренбурга - хана грязным . А так шансы на выход в 1/2 теоретически ещё у них остаются .

      0
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      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 4 ноября, 15:57

      В данной сетке даже проигравшие не теряют шансов на дальнейшую борьбу за Кубок! Это интересный сюжет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +672

      АлексМак 3 ноября, 15:08

      Неплохо. Дальше пройдут: Зенит, Локо, ЦСКА, Оренбург

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      bulls27 > АлексМак 3 ноября, 23:59

      Вешайся *****

      1
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      Рейтинг: +894

      The only one > АлексМак 4 ноября, 13:21

      фантазёр...

      2
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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > The only one 6 ноября, 08:03

      Ты безмозглая амёба!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      The only one > САДЫЧОК 6 ноября, 10:35

      Тебя даун опять накрыло? Понимаю: магнитные бури, тяжёлое детство, деревянные игрушки. Но ты терпи: убогие на Руси всегда были на особом счету...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 14:30

      Дальше пройдут Динамо, Ростов, Спартак и ЛОКО, а по другому и быть не может

      8
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      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 3 ноября, 14:13

      Даже к лучшему, что Д-мо, а не кто-то "поскромнее". Либо проходим сильного соперника и бьёмся за кубок, либо сразу слетаем и забываем в очередной раз про этот трофей.

      2
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Spirit_78 4 ноября, 10:05

      Вы и правда считаете Динамо сильнее Оренбурга или Ростова???

      0
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      Рейтинг: +894

      The only one > Spirit_78 4 ноября, 13:21

      не говори гоп, пока не засадили

      1
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      Рейтинг: +461

      Bez Imeni > Spirit_78 4 ноября, 16:15

      ну сразу не слетаем, только в нижнюю сетку переходим

      0
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      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 > Cleaner 5 ноября, 20:02

      По стоимости состава - да. Но я прекрасно понимаю, что это кубок и может сложиться по-всякому)

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      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 > The only one 5 ноября, 20:03

      Какой такой гоп? Где ты гоп увидел?

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      Рейтинг: +894

      The only one > Spirit_78 6 ноября, 00:04

      долго думал?

      0
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      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 > The only one 6 ноября, 14:59

      Научись читать нормально, потом изучи, что означают русские пословицы, а потом уже пытайся их использовать.
      Или ты из троллятины? Это бы многое объяснило.

      0
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      Рейтинг: +894

      The only one > Spirit_78 6 ноября, 15:34

      Если ты из Питера- это не значит, что голубых кровей. Быдло даже в культурной столице остаётся быдлом, пытающееся навязать другим догмы своей хоть небольшой, но колокольни. А в отношении пословиц- я точно её перефразировал в отношении тебя- даже наверное, мягковато. А насчёт , как ты выразится, троллятины: не ищи во всём вражеский след, а то маразм раньше времени накроет.

      0
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      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 > The only one 48 минут назад

      Ладно, для тупых поясню: пословица "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь", даже перефразированная, в данном случае была бы уместна, если бы я заранее праздновал победу в двухматчевом противостоянии с Динамо. Но я наоборот назвал их сильным соперником и допустил оба варианта развития событий. Чувствуешь, что ты сморозил фигню? Или до сих пор не понял?)

      0
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      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 3 ноября, 14:01

      Первые встречи запланированы на 28-30 ноября, ответные – на 12-14 марта. Только у нас в футболе всегда цирк шапито!, как можно составлять такие сроки встреч когда одна игра в ноябре, а вторая ответная уже после такой большой зимней паузы в ответной игре команды могут измениться до неузнаваемости во первых пауза во вторых переходы игроков и даже смены тренеров вообще эта формула розыгрыша Кубка просто смехотворна и не по спортивному принципу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      DMитрий > Garrincha58 3 ноября, 18:30

      Как может чемпионат длится 8-9 месяцев...? (команды могут измениться до неузнаваемости во первых пауза во вторых переходы игроков и даже смены тренеров) Чем Кубок хуже-лучше!? Надо уметь играть в долгую и правильно готовить команду, рационально распределять силы и иметь скамейку с запасом. Для тех кому интересны мини турниры пожалуйста: Межсезонные кубки, а еще круче Суперкубок. Не надо ныть здесь и сопли по монитору не спортивно размазывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 3 ноября, 13:57

      У всех команд восьмерки примерно равные шансы пройти дальше. Жаль что ответную игру придется ждать долго. Вообще можно было перенести обе игры на март.

      7
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      ...
      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 > zigbert 3 ноября, 14:05

      да точно на март а так получается полная фигня

      1
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > zigbert 3 ноября, 20:53

      Длинный перерыв между играми уравнивает шансы команд и дает Спартаку хоть какую то возможность пройти Оренбург.

      0
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      Рейтинг: +103008

      zigbert > Cleaner 3 ноября, 21:44

      А при чем здесь Спартак, если это касается всех четырех пар?

      2
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > zigbert 3 ноября, 21:56

      Я написал про ВСЕ команды. А Спартак выделил как объективно самую слабую команду в списке.

      2
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      Рейтинг: +103008

      zigbert > Cleaner 3 ноября, 22:11

      Только игра может показать силу той или иной команды.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > zigbert 4 ноября, 10:03

      ПО ИГРАМ я и сужу!!! За последние пару лет мы видели множество игр Спартака. Все они демонстрируют деградацию команды. И это НЕ СТРАННО, учитывая подбор тренеров и игроков в команде.

      0
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 3 ноября, 13:34

      Динамо кранты. Размажет их Зенит с неприличным счетом. ЦСКА переиграет Ростова. В остальных парах 50 на 50 шансы. Над Спартаком ПОРЖЕМ!!!...)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 > Cleaner 3 ноября, 14:02

      размажет? не факт Зенит в этом году вообще никого не может размазать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      яцык > Cleaner 3 ноября, 14:51

      Клитор скромнее.Они не купили себе еще пять обезянок.Тяжело им будет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Петр C. > Cleaner 3 ноября, 18:14

      поржи над своей женой . *****

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Петр C. 3 ноября, 20:51

      Сомневаюсь, что у него есть жена. Какая женщина выдержит постоянно ржущего без причины.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      The only one > Cleaner 4 ноября, 13:23

      сходи таблеток выпей, а то тебя паранойя накрыла дальше не было

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 > яцык 5 ноября, 20:05

      Ещё один нацык, который людей обезьянками называет. У вас там в Москве здоровые люди есть вообще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2761

      Январь 59 3 ноября, 13:32

      Да ... Иинтересные расклады. Вс игРФ будут-огонь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      яцык 3 ноября, 13:14

      Насчет Зени бабушка надвое сказала.ноябрь март обезянкам будет холодно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Вованчик83 > яцык 3 ноября, 13:58

      Это ты про Бителло и Нгамале?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12138

      ivany4 3 ноября, 13:12

      Лучше играть на катке, чем в болоте.))
      Посмотрим, как настроятся футболисты, играть меньше на один матч, или опуститься там где по легче.))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr 3 ноября, 12:54

      В полуфинал выйдут Оренбург, ЦСКА, Локомотив и Зенит.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1972

      mahan > ilichkadr 3 ноября, 13:02

      Если газпром поможет, то да оренбург

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > mahan 3 ноября, 13:36

      Спартак даже с помощью судеек выиграть не может. Спартак давно уже стал командой для ПОРЖАТЬ!!!...)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > mahan 3 ноября, 13:41

      Оренбург и без Газпрома справится с Абаскалем, хотя Абаскалю видимо будет пох.., поскольку испанец до ответных матчей 12-14 марта не доживет.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1972

      mahan > ilichkadr 3 ноября, 15:53

      Абасклю согласен, ему давно по *** на команду. Но без помощи судей оренбургу не выиграть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1972

      mahan > Cleaner 3 ноября, 15:54

      Не переживай судьи помогут фарм клубам Зенита. Оренбург и Сочи для этого в РПЛ и держут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > mahan 3 ноября, 19:51

      Оренбург поможет Зениту . Для этого он и есть в РПЛ. Так же Оренбург 3:1 Зенит . Тогда когда Зениту очень нужны были очки . Где ж ты был ? Смеялся наверно и ржал над Зенитом . Хотя почему не сказал что Зенит красиво отдал очки фарм клубу? Не интересно наверно. Когда Зенит победит Оренбург тогда фарм клуб. Крылья вон стабильно своих игроков в Спартак гонят а Спартак взамен отдает . И что теперь крылья фарм клуб Спартака? Я думаю стыдно. ..... Крыльям

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      The only one > ilichkadr 4 ноября, 13:24

      ещё один Кашпировский...

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      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > The only one 4 ноября, 13:41

      Не, кошу под Чумака......

      1
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      Рейтинг: +894

      The only one > ilichkadr 6 ноября, 10:31

      вот это правильно!

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