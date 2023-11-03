Итоги жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Был бы Акрон , вместо Оренбурга - хана грязным . А так шансы на выход в 1/2 теоретически ещё у них остаются .
В пятницу, 3 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Она принесла следующие результаты.
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала
«Ростов» – ЦСКА.
- Команды проведут по два матча – дома и в гостях.
- Первые встречи запланированы на 28-30 ноября, ответные – на 12-14 марта.
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