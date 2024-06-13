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    • Романцев: «Нынешний формат Кубка России противоречит самой идее турнира»

    Романцев: «Нынешний формат Кубка России противоречит самой идее турнира»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выразил недовольство текущим форматом розыгрыша Фонбет Кубка России.

    «Такой формат розыгрыша кубка мне не по душе. И прежде всего потому, что потерялась идея прежней кубковой непредсказуемости, которая сразу оставляла за бортом проигравшие клубы: уступил – на выход! Именно это придавало борьбе остроту и возможность кому-то из участников хоть раз прыгнуть выше головы.

    Вот и случалось, что команда из низшей лиги, обыгрывая именитого соперника, шла дальше и даже доходила до финального матча. Как, к примеру, было с выступавшим в классе Б «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево, который обыгрывал «Спартак» во главе с Игорем Нетто!

    Я не знаю, что заставило поменять формат кубка, но в нынешнем виде он тяжеловат, многоступенчат и противоречит самой идеи турнира: проигравший выбывает! Вот и получается, что обладателем трофея может стать даже тот, кто на пути к нему успел дважды потерпеть поражение. Наконец, такая схема перегружает календарь чемпионата, что при нынешних сложностях передвижения по стране создает командам дополнительные трудности.

    Так что я за прежнюю формулу проведения кубка. А организаторам турнира было бы неплохо провести опрос болельщиков и поинтересоваться, какой вариант им больше по душе», – сказал Романцев.

    • Клубы РПЛ начинают турнир с группового этапа, в котором играют между собой.
    • В плей-офф для них используется система с выбыванием после двух поражений.
    • В сезоне-2024/25 схема с двойным выбыванием будет использоваться в третий раз подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    ...короче
    1718265505
    ...а чего ж, Иваныч, вы все раньше молчали? А теперь то, уж можно и сказать, чего уж там(...
    Ответить
    Axe111
    1718267487
    Нынешний формат Кубка России противоречит ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
    Ответить
    NewLife
    1718271953
    Неумехи-функционеры РФС, порожденные газовым смрадом и админ ресурсом, выдали на гора какого-то Франкенштейна вместо строгого кубкового состязания: проиграл - гудбай. ОИР прав на 100%.
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    Garrincha58
    1718272032
    да пофиг пусть тешатся телевизионщики и букмекеры это только для них
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    subbotaspartak
    1718275133
    Проиграл - вылетел. Это аксиома кубков всех стран и видов спорта.. РФС: не суйте свои морды...
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