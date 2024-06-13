Романцев: «Нынешний формат Кубка России противоречит самой идее турнира»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выразил недовольство текущим форматом розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Такой формат розыгрыша кубка мне не по душе. И прежде всего потому, что потерялась идея прежней кубковой непредсказуемости, которая сразу оставляла за бортом проигравшие клубы: уступил – на выход! Именно это придавало борьбе остроту и возможность кому-то из участников хоть раз прыгнуть выше головы.

Вот и случалось, что команда из низшей лиги, обыгрывая именитого соперника, шла дальше и даже доходила до финального матча. Как, к примеру, было с выступавшим в классе Б «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево, который обыгрывал «Спартак» во главе с Игорем Нетто!

Я не знаю, что заставило поменять формат кубка, но в нынешнем виде он тяжеловат, многоступенчат и противоречит самой идеи турнира: проигравший выбывает! Вот и получается, что обладателем трофея может стать даже тот, кто на пути к нему успел дважды потерпеть поражение. Наконец, такая схема перегружает календарь чемпионата, что при нынешних сложностях передвижения по стране создает командам дополнительные трудности.

Так что я за прежнюю формулу проведения кубка. А организаторам турнира было бы неплохо провести опрос болельщиков и поинтересоваться, какой вариант им больше по душе», – сказал Романцев.