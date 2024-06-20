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    • Определено расписание группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2024/25

    Определено расписание группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2024/25

    РФС утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ следующего розыгрыша Фонбет Кубка России.

    Турнир в сезоне-2024/25 стартует 30 июля.

    1-й тур (30 июля – 1 августа)

    Спартак – Динамо М

    Динамо Мх – Крылья Советов

    Локомотив – Ростов

    Химки – Оренбург

    Ахмат – Пари НН

    Краснодар – ЦСКА

    Рубин – Акрон

    Зенит – Факел

    2-й тур (13 – 15 августа)

    Динамо М – Динамо Мх

    Крылья Советов – Спартак

    Ростов – Химки

    Оренбург – Локомотив

    Краснодар – Ахмат

    ЦСКА – Пари НН

    Рубин – Зенит

    Факел – Акрон

    3-й тур (27 – 29 августа)

    Динамо М – Крылья Советов

    Спартак – Динамо Мх

    Оренбург – Ростов

    Локомотив – Химки

    Ахмат – ЦСКА

    Пари НН – Краснодар

    Факел – Рубин

    Акрон – Зенит

    4-й тур (17 – 19 сентября)

    Динамо Мх – Динамо М

    Спартак – Крылья Советов

    Ростов – Оренбург

    Химки – Локомотив

    ЦСКА – Краснодар

    Пари НН – Ахмат

    Зенит – Рубин

    Акрон – Факел

    5-й тур (1 – 3 октября)

    Динамо М – Спартак

    Крылья Советов – Динамо Мх

    Химки – Ростов

    Локомотив – Оренбург

    Ахмат – Краснодар

    Пари НН – ЦСКА

    Рубин – Факел

    Зенит – Акрон

    6-й тур (22 – 24 октября)

    Крылья Советов – Динамо М

    Динамо Мх – Спартак

    Ростов – Локомотив

    Оренбург – Химки

    ЦСКА – Ахмат

    Краснодар – Пари НН

    Акрон – Рубин

    Факел – Зенит

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    Источник: сайт РФС

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