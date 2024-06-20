Определено расписание группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2024/25

РФС утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ следующего розыгрыша Фонбет Кубка России.
Турнир в сезоне-2024/25 стартует 30 июля.
1-й тур (30 июля – 1 августа)
Спартак – Динамо М
Динамо Мх – Крылья Советов
Локомотив – Ростов
Химки – Оренбург
Ахмат – Пари НН
Краснодар – ЦСКА
Рубин – Акрон
Зенит – Факел
2-й тур (13 – 15 августа)
Динамо М – Динамо Мх
Крылья Советов – Спартак
Ростов – Химки
Оренбург – Локомотив
Краснодар – Ахмат
ЦСКА – Пари НН
Рубин – Зенит
Факел – Акрон
3-й тур (27 – 29 августа)
Динамо М – Крылья Советов
Спартак – Динамо Мх
Оренбург – Ростов
Локомотив – Химки
Ахмат – ЦСКА
Пари НН – Краснодар
Факел – Рубин
Акрон – Зенит
4-й тур (17 – 19 сентября)
Динамо Мх – Динамо М
Спартак – Крылья Советов
Ростов – Оренбург
Химки – Локомотив
ЦСКА – Краснодар
Пари НН – Ахмат
Зенит – Рубин
Акрон – Факел
5-й тур (1 – 3 октября)
Динамо М – Спартак
Крылья Советов – Динамо Мх
Химки – Ростов
Локомотив – Оренбург
Ахмат – Краснодар
Пари НН – ЦСКА
Рубин – Факел
Зенит – Акрон
6-й тур (22 – 24 октября)
Крылья Советов – Динамо М
Динамо Мх – Спартак
Ростов – Локомотив
Оренбург – Химки
ЦСКА – Ахмат
Краснодар – Пари НН
Акрон – Рубин
Факел – Зенит