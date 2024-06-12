Газизов оценил жеребьевку Фонбет Кубка России для «Динамо» Мх

Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов высказался о жеребьевке группового этапа Фонбет Кубка России.

Махачкалинцы сыграют в группе с «Динамо», «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Это хорошая группа, в которой собраны играющие команды, и меня это радует. Мы как минимум четыре раза за сезон встретимся со «Спартаком» и «Динамо». К тому же впервые за все годы существования РПЛ между собой сыграют две динамовские команды.

И «Крылья Советов» тоже очень хорошая команда, связанная с историей работы и большими достижениями с ней Гаджи Муслимовича Гаджиева.

Результат жеребьевки очень хороший, и теперь все зависит только от нас. Задача – побеждать в каждом отдельном матче. Я верю в свою команду и в то, что все будет хорошо, мы постараемся порадовать наших болельщиков. Надеемся продвинуться в Кубке России как можно дальше по пути РПЛ», – сказал Газизов.