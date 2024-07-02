Расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России-2024/25

РПЛ опубликовала подробное расписание первых трех туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Соревнование стартует 30 июля.
1-й тур
30 июля (вторник)
Группа B
18:30 «Локомотив» – «Ростов»
Группа D
18:30 «Рубин» – «Акрон»
21:00 «Зенит» – «Факел»
31 июля (среда)
Группа B
16:00 «Химки» – «Оренбург»
Группа A
18:30 «Спартак» – «Динамо» (Москва)
Группа C
21:00 «Ахмат» – «Пари НН»
21:00 «Краснодар» – ЦСКА
1 августа (четверг)
Группа A
19:30 «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
2-й тур
13 августа (вторник)
Группа B
17:30 «Оренбург» – «Локомотив»
20:00 «Ростов» – «Химки»
14 августа (среда)
Группа D
17:15 «Рубин» – «Зенит»
Группа C
17:15 ЦСКА – «Пари НН»
Группа A
19:30 «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Крылья Советов» – «Спартак»
15 августа (четверг)
Группа D
18:00 «Факел» – «Акрон»
Группа C
20:30 «Краснодар» – «Ахмат»
3-й тур
27 августа (вторник)
Группа C
17:15 «Ахмат» – ЦСКА
Группа D
17:15 «Акрон» – «Зенит»
19:30 «Факел» – «Рубин»
Группа A
19:30 «Спартак» – «Динамо» (Махачкала)
18 августа (среда)
Группа B
15:00 «Оренбург» – «Ростов»
19:30 «Локомотив» – «Химки»
Группа C
17:15 «Пари НН» – «Краснодар»
Группа A
19:30 «Динамо» (Москва) – «Крылья Советов»
- В прошлом сезоне матчи в пути РПЛ Кубка России начались 25 июля.
- Разделение на Путь РПЛ и Путь регионов будет использоваться в Кубке России в третий раз подряд.