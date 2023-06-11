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    • Уникальный год ЦСКА: взял серебро РПЛ и выиграл Кубок. В следующем сезоне будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

    Уникальный год ЦСКА: взял серебро РПЛ и выиграл Кубок. В следующем сезоне будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

    Российский сезон-2022/23 закрывается суперфиналом Кубка России, в котором встретились «Краснодар» и ЦСКА. И для того, и для другого клуба этот турнир носит гигантскую тактическую важность. ЦСКА не выигрывал трофеи с 2018 года. Для «Краснодара» этот Кубок мог стать первым большим титулом в истории.

    В итоге Кубок России-2022/23 забрал ЦСКА.

    Матч дошел до пенальти – Акинфеев снова не проиграл серию в ЦСКА

    В основное время команды не выявили победителя. На гол Федора Чалова с пенальти в первом тайме «Краснодар» отметил точным ударом Джона Кордобы во втором. Больше голов соперники не забивали. Дополнительные два тайма в новом регламенте Кубка не предусмотрены, поэтому «Краснодар» и ЦСКА приступили к пенальти. Итог – 6:5 в пользу ЦСКА. Если Станислав Агкацев справился только с ударом Мойзеса, то Игорь Акинфеев отбил два удара – Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна. Это и принесло ЦСКА долгожданный титул (вообще у Акинфеева не было в клубе проигранных серий пенальти).

    Теперь – факты вокруг этой победы ЦСКА.

    • Первый трофей в карьере Владимира Федотова за ЦСКА.

    • Акинфеев взял седьмой Кубок России и повторил рекорд Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.

    • ЦСКА выиграл первый трофей за пять лет. Последней была победа в Суперкубке России в 2018 году.

    • ЦСКА взял Кубок впервые с сезона-2012/13 – тогда он обыграл «Анжи» и тоже сделал это в серии пенальти.

    • ЦСКА оставил Кубок России в Москве. В последний раз победительницей турнира была не столичная команда в 2020 году: «Зенит» обыграл «Химки». Всего за последние 10 сезонов кубок лишь четыре раза уезжал из Москвы.

    • ЦСКА – второй участник Суперкубка России, который состоится 15 июля в Казани. Он встретится с «Зенитом».

    У ЦСКА получился отличный сезон: серебро чемпионата+победа в Кубке

    Конец сезона-2022/23 для ЦСКА получился максимально напряженным. Клуб решал свои турнирные задачи до последнего момента: для завоевания серебра ему нужно было обыграть «Ростов». И он сделал это – и заодно впервые за долгое время попал в топ-3 РПЛ. Об этом мы писали здесь:

    ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Ростов» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ

    После огненного завершения сезона РПЛ ЦСКА ждал финал Кубка России. Его важность отмечал Владимир Федотов:

    «Все матчи розыгрыша Кубка были трудные, было интересно, но в то же время в каждой встрече была новая истори. Нам нужно было побеждать, не было проходных игр. В суперфинале все умножается на два. Шаг за шагом ты двигаешься и постигаешь новые вершины. Мы ожидаем огромное количество наших болельщиков на трибунах, великолепную атмосферу – то, за что мы любим футбол. От этого сердце рвется в груди. Если нет мандража, значит, что-то не так. Адреналин всегда с нами, его надо поискать».

    Итоги-2022/23 для ЦСКА:

    • Второе место в чемпионате;
    • Победа в Кубке и выход в Суперкубок.

    Сумеет ли ЦСКА в следующем сезоне стать главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

    Фото: телеграм-канал ЦСКА, Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +565

      CSKA №1 1 минуту назад

      Если будут трансферы то да,если нет то тогда нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20261

      Cleaner 1 час назад

      За удачным годом не всегда следует такой же удачный. ЦСКА нужно усиление, без того борьба за чемпионство бессмысленна.

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