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  • Уникальный год ЦСКА: взял серебро РПЛ и выиграл Кубок. В следующем сезоне будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

Уникальный год ЦСКА: взял серебро РПЛ и выиграл Кубок. В следующем сезоне будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

11 июня 2023, 23:26
6

Российский сезон-2022/23 закрывается суперфиналом Кубка России, в котором встретились «Краснодар» и ЦСКА. И для того, и для другого клуба этот турнир носит гигантскую тактическую важность. ЦСКА не выигрывал трофеи с 2018 года. Для «Краснодара» этот Кубок мог стать первым большим титулом в истории.

В итоге Кубок России-2022/23 забрал ЦСКА.

Матч дошел до пенальти – Акинфеев снова не проиграл серию в ЦСКА

В основное время команды не выявили победителя. На гол Федора Чалова с пенальти в первом тайме «Краснодар» отметил точным ударом Джона Кордобы во втором. Больше голов соперники не забивали. Дополнительные два тайма в новом регламенте Кубка не предусмотрены, поэтому «Краснодар» и ЦСКА приступили к пенальти. Итог – 6:5 в пользу ЦСКА. Если Станислав Агкацев справился только с ударом Мойзеса, то Игорь Акинфеев отбил два удара – Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна. Это и принесло ЦСКА долгожданный титул (вообще у Акинфеева не было в клубе проигранных серий пенальти).

Теперь – факты вокруг этой победы ЦСКА.

• Первый трофей в карьере Владимира Федотова за ЦСКА.

• Акинфеев взял седьмой Кубок России и повторил рекорд Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.

• ЦСКА выиграл первый трофей за пять лет. Последней была победа в Суперкубке России в 2018 году.

• ЦСКА взял Кубок впервые с сезона-2012/13 – тогда он обыграл «Анжи» и тоже сделал это в серии пенальти.

• ЦСКА оставил Кубок России в Москве. В последний раз победительницей турнира была не столичная команда в 2020 году: «Зенит» обыграл «Химки». Всего за последние 10 сезонов кубок лишь четыре раза уезжал из Москвы.

• ЦСКА – второй участник Суперкубка России, который состоится 15 июля в Казани. Он встретится с «Зенитом».

У ЦСКА получился отличный сезон: серебро чемпионата+победа в Кубке

Конец сезона-2022/23 для ЦСКА получился максимально напряженным. Клуб решал свои турнирные задачи до последнего момента: для завоевания серебра ему нужно было обыграть «Ростов». И он сделал это – и заодно впервые за долгое время попал в топ-3 РПЛ. Об этом мы писали здесь:

ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Ростов» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ

После огненного завершения сезона РПЛ ЦСКА ждал финал Кубка России. Его важность отмечал Владимир Федотов:

«Все матчи розыгрыша Кубка были трудные, было интересно, но в то же время в каждой встрече была новая истори. Нам нужно было побеждать, не было проходных игр. В суперфинале все умножается на два. Шаг за шагом ты двигаешься и постигаешь новые вершины. Мы ожидаем огромное количество наших болельщиков на трибунах, великолепную атмосферу – то, за что мы любим футбол. От этого сердце рвется в груди. Если нет мандража, значит, что-то не так. Адреналин всегда с нами, его надо поискать».

Итоги-2022/23 для ЦСКА:

  • Второе место в чемпионате;
  • Победа в Кубке и выход в Суперкубок.

Сумеет ли ЦСКА в следующем сезоне стать главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

Фото: телеграм-канал ЦСКА, официальный сайт ЦСКА

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Краснодар Акинфеев Игорь Федотов Владимир
Комментарии (6)
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CSKA №1
1686508757
Если будут трансферы то да,если нет то тогда нет
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alex1951
1686511095
Какая там Зенита,плюньте... Бразильянцам надоело в В Зене в собственном соку вариться... Их ждут в Европе...бабла накопили...можно из Бразильянос и не делать come back)))
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vovan55
1686522226
прежде всего - Молодцы, поздравляю!!!
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serglider
1686533571
Если сравнивать по позициям ЦСКА и Зеню, то ни о какой конкуренции не может идти речи! Взять даже Чалова в финале, должен был забивать минимум три с игры, забил один с пенальти))) У Краснодара голевых моментов практически не было и то умудрились забить гол... У армейцев нужно усилять минимум пол команды!
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моэм
1686541491
Скажем Зенит почему то решил сильно не наглеть и "поделиться " ; себе титул . а кому то Кубок .....иначе нашим продажным арбитрам пришлось бы высасывать из пальца пенальти для Зенита , если бы у них не пошла игра....правда...сынки Кукуяны , Левниковы , Ивановы подсуживают , а папы в КДК и ЭСК их прикрывают....хорошо устроились !!....и нет на них управы ....да за такие дела в той же Колумбии их просто расстреляли уже после матча....вот куда их надо отправить на стажировку , или дисквалифицировать , а лучше всех за решётку- там им самое место .
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