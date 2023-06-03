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  • ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Ростов» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ

ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Ростов» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ

3 июня 2023, 23:55
24

Матч ЦСКА и «Ростова» в Москве был центральным в итоговом туре РПЛ-2022/23. Во-первых, из-за статуса соперников. Во-вторых, из-за турнирной важности встречи.

ЦСКА на момент начала матча занимал вторую строчку, «Ростов» – четвертую. И в этой игре решалась судьба серебряных медалей чемпионата России.

ЦСКА вынес «Ростов» и занял итоговую вторую строчку

Счет встречи – 4:1. И вот несколько фактов вокруг матча:

Федор Чалов – автор дубля. Он проводит лучший сезон в карьере. Забил 19 голов и отдал пять ассистов в РПЛ-2022/23.

• «Ростов» впервые в этом сезоне РПЛ пропустил четыре гола.

• ЦСКА второй домашний матч подряд в РПЛ забивает «Ростову» четыре гола.

• А еще ЦСКА продолжил успешную домашнюю серию против «Ростова»: ростовчане не обыгрывали ЦСКА на выезде с 2019 года.

• У ЦСКА шестиматчевая беспроигрышная серия против «Ростова» в целом.

Главное – ЦСКА обыграл главного конкурента в борьбе за серебро и закрепился на втором месте.

ЦСКА залез в топ-3 РПЛ впервые с 2018 года

Сезон-2017/18, «Локо» взял титул впервые за много-много лет. ЦСКА же тогда бился за медали и в итоге занял второе место, обогнав «Спартак» на два очка. Как оказалось, это было последнее попадание ЦСКА в топ-3 РПЛ перед долгим перерывом. Статистика дальнейших сезонов:

  • Сезон-2018/19 – четвертое место;
  • Сезон-2019/20 – четвертое место;
  • Сезон-2020/21 – шестое место;
  • Сезон-2021/22 – пятое место;
  • Сезон-2022/23 – второе место.

За пять лет ЦСКА почти полностью поменялся. Тренер больше не Виктор Гончаренко: он в «Урале», а место в ЦСКА занимает Владимир Федотов. Федотов же в первом сезоне вывел команду на второе место. Что касается игроков, то в команде все еще числятся Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Константин Кучаев и Федор Чалов. Щенников после матча с «Ростовом» и долгожданного серебра уйдет из клуба.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов ЦСКА Чалов Федор Федотов Владимир
Комментарии (24)
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nominum
1685810639
Песьяков будет первым вратарём до тех пор, пока Дарья Карпина дружит с женой Песьякова. Женщины, не трепите нервы мужьям и не лезьте в их дела!!!
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Вомбат
1685810968
Федотов поставил игру, которой до него не было. При нем раскрылись игроки, которые до него только эпизодически показывали свой потенциал. Результат налицо.
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АЛЕКС 58
1685811210
С убедительной победой!
Ответить
prtcs
1685811274
Молодцы!!!
Ответить
Marshall1956
1685812733
Не супер конечно,но весна обнадеживает на светлое будущее.если еще нападающего купим вообще класс будет.
Ответить
OOOVVV.
1685816464
Болельщиков ЦСКА с серебром !!! Чалов и Роша герои матча.
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shurik45
1685817019
Всех армейцев с ПОБЕДОЙ и серебром!
Ответить
Persona_non_Grata
1685817403
Думаю, что в нынешних условиях поддержать армейский клуб - задача ВСЕЙ СТРАНЫ !!! Поэтому - ЦСКА с победой в чемпионате !!! Ну а первое Зенит - ЭТО ДРУГОЕ, это не прикасаемо !!! (((
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aubergine
1685819119
Поздравляю армейцев с серебряными медалями. Команда выглядела хорошо, и вполне заслужила второе место.
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neim
1685831941
Коли в составе нет, так и лечь в чужой штрафной не кому ? )))
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