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    • ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Ростов» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ

    ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Ростов» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ

    Матч ЦСКА и «Ростова» в Москве был центральным в итоговом туре РПЛ-2022/23. Во-первых, из-за статуса соперников. Во-вторых, из-за турнирной важности встречи.

    ЦСКА на момент начала матча занимал вторую строчку, «Ростов» – четвертую. И в этой игре решалась судьба серебряных медалей чемпионата России.

    ЦСКА вынес «Ростов» и занял итоговую вторую строчку

    Счет встречи – 4:1. И вот несколько фактов вокруг матча:

    Федор Чалов – автор дубля. Он проводит лучший сезон в карьере. Забил 19 голов и отдал пять ассистов в РПЛ-2022/23.

    • «Ростов» впервые в этом сезоне РПЛ пропустил четыре гола.

    • ЦСКА второй домашний матч подряд в РПЛ забивает «Ростову» четыре гола.

    • А еще ЦСКА продолжил успешную домашнюю серию против «Ростова»: ростовчане не обыгрывали ЦСКА на выезде с 2019 года.

    • У ЦСКА шестиматчевая беспроигрышная серия против «Ростова» в целом.

    Главное – ЦСКА обыграл главного конкурента в борьбе за серебро и закрепился на втором месте.

    ЦСКА залез в топ-3 РПЛ впервые с 2018 года

    Сезон-2017/18, «Локо» взял титул впервые за много-много лет. ЦСКА же тогда бился за медали и в итоге занял второе место, обогнав «Спартак» на два очка. Как оказалось, это было последнее попадание ЦСКА в топ-3 РПЛ перед долгим перерывом. Статистика дальнейших сезонов:

    • Сезон-2018/19 – четвертое место;
    • Сезон-2019/20 – четвертое место;
    • Сезон-2020/21 – шестое место;
    • Сезон-2021/22 – пятое место;
    • Сезон-2022/23 – второе место.

    За пять лет ЦСКА почти полностью поменялся. Тренер больше не Виктор Гончаренко: он в «Урале», а место в ЦСКА занимает Владимир Федотов. Федотов же в первом сезоне вывел команду на второе место. Что касается игроков, то в команде все еще числятся Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Константин Кучаев и Федор Чалов. Щенников после матча с «Ростовом» и долгожданного серебра уйдет из клуба.

    Фото: телеграм-канал ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2023 19:07
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +7231

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Каждый чемпионат по уровню хуже предыдущего. Тоска. Жаль конечно, что в Еврокубках нас нет. Смотреть как выносят вперед ногами зажравшихся пешеходов - одно удовольствие.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56030

      MaxRnD > Из Твери Леха 1 час назад

      Из двери, в каком плане пешеходы зажрались ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8987

      GoLenaStop > MaxRnD 17 минут назад

      Не обращайте на этого ... внимания.
      Ростсельмаш - достойно отыграли сезон.
      Жаль только, что Байрамяну, а не Карпину придется постричься наголо:)))
      А свою чашу с водой из Темерника подниму за любимую команду!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2169

      nominum > GoLenaStop 5 минут назад

      Лена, ты же не проиграла спор. Не пей из Темерника. А то нам будет жаль потерять такую самобытную мадам. С ув.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1605

      aubergine 2 часа назад

      Поздравляю армейцев с серебряными медалями. Команда выглядела хорошо, и вполне заслужила второе место.

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      Рейтинг: +22658

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Думаю, что в нынешних условиях поддержать армейский клуб - задача ВСЕЙ СТРАНЫ !!! Поэтому - ЦСКА с победой в чемпионате !!! Ну а первое Зенит - ЭТО ДРУГОЕ, это не прикасаемо !!! (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2405

      shurik45 3 часа назад

      Всех армейцев с ПОБЕДОЙ и серебром!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      OOOVVV. 3 часа назад

      Болельщиков ЦСКА с серебром !!!
      Чалов и Роша герои матча.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Marshall1956 4 часа назад

      Не супер конечно,но весна обнадеживает на светлое будущее.если еще нападающего купим вообще класс будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2121

      prtcs 4 часа назад

      Молодцы!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Not angry fan 4 часа назад

      Ну вот и хорошо, ну вот и ладненько!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2789

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      С убедительной победой!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +12694

      Вомбат 4 часа назад

      Федотов поставил игру, которой до него не было. При нем раскрылись игроки, которые до него только эпизодически показывали свой потенциал. Результат налицо.

      10
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      Рейтинг: +2075

      DMитрий > Вомбат 51 минуту назад

      И вот на этой ноте будем надеяться, что Федот даст нам бой и где-то рядом будет паровоз, а рыжий постоит в сторонке.

      0
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