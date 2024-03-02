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    • Каким командам РПЛ чаще всего забивал Промес? В ожидании новостей из ОАЭ изучаем статистику игрока

    Каким командам РПЛ чаще всего забивал Промес? В ожидании новостей из ОАЭ изучаем статистику игрока


    5
    Голосов: 3
    02.03.2024 10:35
    С «Зенитом» голландец точно не сыграет. А сыграет ли вообще?

    «Квинси Промес задержан полицией ОАЭ», «Промеса могут экстрадировать в Нидерланды», «Квинси скрылся с места ДТП и предстанет перед судом в Дубае». Все более и более шокирующие заголовки о вингере «Спартака» переполнили новостные ленты. В московском клубе уже заявили, что Промес точно пропустит матч с «Зенитом» в первом туре РПЛ после зимней паузы. Сумеет ли форвард избежать экстрадиции и вернуться в Москву уже в ближайшее время? Спортивные юристы заявляют, что такой вариант маловероятен. Мы не будем спекулировать на этой теме. Поговорим лучше о футболе. Как бы не сложились обстоятельства, где бы не оказался голландец в ближайшие дни, недели и месяцы, никто не отнимет у него славное прошлое в московском клубе.

    Промес стал участником и даже творцом практически всех больших побед «Спартака» в новейшей истории. Выигрывал золото чемпионата России и Суперкубок в 2017 году, пять лет спустя поднимал над головой Кубок страны. Блистал в еврокубковых матчах – громил вместе с командой «Севилью» в Лиге чемпионов, забивал голы в победном гостевом матче Лиги Европы против «Наполи».

    В начале января этого года, когда Промесу исполнилось 32 года, мы публиковали статью о его голевых успехах в «Спартаке». Задавались вопросом, сумеет ли форвард уже в 2024-м догнать третьего бомбардира в истории клуба Галимзяна Хусаинова. Для этого голландцу нужно было забить 15 голов. Сейчас вся эта статистика выглядит совершенно по-другому. Глядя на цифры – количество матчей, голов, реализованных пенальти Промеса задумываешься над тем, а не окончательные ли это данные.

    Промес провел за «Спартак» 235 официальных матчей, в которых забил 114 голов. Он лучший бомбардир команды в российской истории и самый результативный игрок Премьер-Лиги среди легионеров. Мы подробно изучили статистику нидерландца в московской команде. Свои первые голы за «Спартак» он забил 14 сентября 2014 года в ворота московского «Торпедо». В тот день он проводил пятый матч за клуб и отметился дублем, а команда победила – 3:1. Торпедовцы входят в число 25 российских команд, ворота которых поражал Промес. В рейтинге любимых клубов нидерландца лидируют «Динамо» и «Краснодар» – он отгрузил и тем, и другим по 8 голов. 7 раз Промес забивал «Крыльям Советов». Отличился Квинси и в заключительном матче 2023 года – перед тем, как отправиться на зимние каникулы, «Спартак» разгромил самарцев дома 3:0.

    6 раз игрок забивал «Зениту». Питерцы, кстати, не должны быть в обиде на Промеса. Матчи со «Спартаком», в которых отличается нидерландец, часто становятся для зенитовцев триумфальными. Так было в октябре 2021 года, когда команда из Санкт-Петербурга разбила «Спартак» со счетом 7:1. Забил Квинси и в другом памятном матче – 7 мая прошлого года «Зенит» обыграл дома «Спартак» 3:2 и обеспечил себе золото РПЛ.

    ЦСКА долгое время считался крайне неудобным соперником для Промеса. Впервые ворота Игоря Акинфеева он поразил в 2017 году, через 2,5 года после дебюта за «Спартак». В том матче он оформил дубль, а команда победила 3:0. Отличился голландец и в недавнем дерби – в октябре прошлого года принципиальное противостояние завершилось вничью 2:2. В целом можно казать, что Промес подтянул статистику в матчах против ЦСКА – заклятым друзьям он забил уже 5 голов.

    Чаще всего Квинси забивает с передач Александра Соболева – седьмой номер «Спартака» ассистировал «десятке» уже шесть раз. По пять голевых передач на Промеса сделали Зе Луиш и Дмитрий Комбаров.

    13 голов за «Спартак» голландец забил с пенальти. 7 попыток он не реализовал. Наверное, самым запоминающимся из неиспользованных шансов стал его удар с 11-метровой отметки в гостевом матче с «Пари Нижний Новгород». Арбитр той встречи Сергей Иванов отменил гол после просмотра видеоповтора. Оказалось, что в момент удара Промес нарушил правила. Сначала он коснулся мяча опорной ногой и лишь потом пробил, допустив двойное касание.

    3 гола Квинси забил прямыми ударами со штрафных. 45 его мячей оказались для «Спартака» победными.

    Сыграет ли еще когда-нибудь Промес в футболке «Спартака»? Или так: продолжится ли его футбольная карьера? Оставим эти вопросы открытыми.

    Друзья, а вот вам мой вопрос: как вы думаете, насколько важным для московской команды в завтрашнем матче окажется отсутствие Квинси? Сможет ли Манфред Угальде заменить вингера и стать новым лидером атак «Спартака»? Не будем забывать, что «Зенит» в любом случае выглядит явным фаворитом встречи, достаточно взглянуть на котировки букмекеров. Ждем ваших комментариев! И с нетерпением ожидаем завтрашнего матча! РПЛ вернулась, с чем мы вас и поздравляем!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Edgar Breshchanov, Stupnikov Alexander, Dmitry Golubovich / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1709343190
    получается, соболь недавно (спартак 2:3 краснодар) повторил ошибку зулуса, пробив пенальти ДВ*ОЙНЫМ касанием? у них там в тарасовке кривоноги на конвейер поставлены, что ли?)) * модеры, вычеркните слово "дв.ойные" из списка запрещённых. уже много раз вас об этом просили тут.
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    fakeid
    1709343352
    промес к 32 годам забил зениту 6 голов. окей. кержа не догонит, у него в 2 раза больше в ворота хряков. но есть игрок, который сегодня может вплотную приблизиться к зулусу и скоро его перегнать) впереди ещё много лет карьеры - может и на рекорд кержа замахнуться. bombardir.ru/news/667681
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709351270
    Неинтересен этот наркодилер уголовник. Гыгыгы
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    Cleaner
    1709366191
    Кроме секты эта инфа никому не нужна. Зачем нам статистика укрываемого Спартаком наркоторговца?..
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    Марк Аврелий!
    1709386627
    "забивал" папиросу?
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    Sergey-Martinov-yandex
    1709536332
    Эх барыга ты, ханыга ты чума.... Задолбали уже своим промясом.
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