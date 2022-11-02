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    Дмитрий Комбаров

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Комбаров
    Команда Звезда
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 января 1987
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    27.02.2023 Звезда 0 : 2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
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