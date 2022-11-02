Дмитрий Комбаров
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Комбаров
|Команда
|Звезда
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 января 1987
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Комбаров
|Команда
|Звезда
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 января 1987
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Звезда
|20
|11
|1
|8
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Звезда
|1 : 1
|Балтика-БФУ
|30.07.2022
|Звезда
|0 : 0
|Ленинградец
|06.08.2022
|Зоркий
|1 : 3
|Звезда
|10.08.2022
|Звезда
|3 : 0
|Енисей-М
|15.08.2022
|Родина-М
|0 : 0
|Звезда
|22.08.2022
|Звезда
|1 : 1
|Динамо СПб
|27.08.2022
|Зенит-2
|1 : 1
|Звезда
|04.09.2022
|Звезда
|1 : 0
|Луки-Энергия
|09.09.2022
|Электрон
|0 : 7
|Звезда
|18.09.2022
|Ядро
|1 : 1
|Звезда
|26.09.2022
|Ленинградец
|4 : 2
|Звезда
|02.10.2022
|Звезда
|1 : 1
|Зоркий
|09.10.2022
|Енисей-М
|2 : 2
|Звезда
|15.10.2022
|Звезда
|2 : 1
|Родина-М
|19.10.2022
|Динамо СПб
|0 : 1
|Звезда
|24.10.2022
|Звезда
|4 : 1
|Зенит-2
|30.10.2022
|Луки-Энергия
|0 : 1
|Звезда
|05.11.2022
|Звезда
|5 : 0
|Электрон
|09.11.2022
|Звезда
|3 : 2
|Ядро
|13.11.2022
|Балтика-БФУ
|0 : 1
|Звезда