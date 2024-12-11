МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди рассказал о необычной выдаче премиальных.

– Какими были самые большие премиальные за победу?

– Помню, мистер Челоянц приходил в раздевалку дважды. Первый раз – когда мы стали вторыми, обыграв «Зенит» на выезде. Тогда еще победный гол забил Кариока. Второй – после победы над «Локомотивом». Он пришел с сумкой, набитой деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные.

Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.

По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.

На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

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