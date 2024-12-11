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    • МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»

    МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди рассказал о необычной выдаче премиальных.

    – Какими были самые большие премиальные за победу?

    – Помню, мистер Челоянц приходил в раздевалку дважды. Первый раз – когда мы стали вторыми, обыграв «Зенит» на выезде. Тогда еще победный гол забил Кариока. Второй – после победы над «Локомотивом». Он пришел с сумкой, набитой деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные.

    • Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.
    • По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.
    • На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2024 15:21
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    Комментарии (7)
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    SLADE2019
    1733920148
    Для большей убедительности, надо было написать, что не Комбаровы стали делить, а Озбилис с Мовсесяном.
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    7:1
    1733920230
    "Леонид Федун заходил в раздевалку [...]. Вместе с ним обычно стояли шесть-семь охранников в камуфляже. Не помню точно, но практически уверен, что у них были автоматы." ахаха, пц! как карьеру завершил - начал петржелить (бухать, короче говоря). завтра скажет, что федуна в раздевалке спартака охраняли 2 бука и 3 орешника. на всякий случай. очень опасное место)
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    Литейный 4 (returned)
    1733928559
    Потекло... Вот он уход от налогов. Сумками нал мазутный таскали. Гыгыгы
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    Мордаванин
    1733928985
    палево из свинарни
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    Айболид
    1733929605
    Вот там драка поди была при делёжке . Поэтому Лёня к ним и не заходил без отделения мотострелков .
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    Интерес
    1733930723
    Вовремя,кат ,остановился,не открыв свою сумму,ссыкун.НАлоги-то не плачены...
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    кaстрюлька
    1733931348
    Испанский, поросячий стыд
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