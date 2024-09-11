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    • Дмитрий Комбаров назвал два самых памятных момента на стадионе «Спартака»

    Дмитрий Комбаров назвал два самых памятных момента на стадионе «Спартака»

    Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после матча звезд «Спартака», приуроченному к 10-летию «Лукойл Арены».

    – Эмоции просто великолепные. Атмосфера просто неимоверная. Очень приятно играть со всеми людьми, кто был на поле.

    – Самый памятный матч или момент на этом стадионе?

    – Таких момента два: когда выбежали болельщики праздновать чемпионство и мой первый гол в составе «Спартака».

    • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
    • Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
    • Сейчас 37-летний экс-защитник тренирует «Спартак-2».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.09.2024 23:23
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