Дмитрий Комбаров назвал два самых памятных момента на стадионе «Спартака»

Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после матча звезд «Спартака», приуроченному к 10-летию «Лукойл Арены».

– Эмоции просто великолепные. Атмосфера просто неимоверная. Очень приятно играть со всеми людьми, кто был на поле.

– Самый памятный матч или момент на этом стадионе?

– Таких момента два: когда выбежали болельщики праздновать чемпионство и мой первый гол в составе «Спартака».