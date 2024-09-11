Дмитрий Комбаров назвал два самых памятных момента на стадионе «Спартака»

Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после матча звезд «Спартака», приуроченному к 10-летию «Лукойл Арены».
– Эмоции просто великолепные. Атмосфера просто неимоверная. Очень приятно играть со всеми людьми, кто был на поле.
– Самый памятный матч или момент на этом стадионе?
– Таких момента два: когда выбежали болельщики праздновать чемпионство и мой первый гол в составе «Спартака».
- Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
- Он провел 274 матча, в которых забил 27 голов и отдал 44 ассиста.
- Сейчас 37-летний экс-защитник тренирует «Спартак-2».