Ловчев высказался о назначении Комбарова в «Спартак-2»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова главным тренером второй команды москвичей.

«Дмитрий уже работал, значит опыт какой-то есть. Свой человек, плоть от плоти спартаковский. Его назначение – верное решение. Талантов не может быть десятки, один или два. И тут вопрос, как будет работать Комбаров.

По большому счету, у всех клубов есть вторые команды, но я не вижу притока игроков из них. Это такая мода: должна быть промежуточная команда, чтобы самые талантливые ребята могли попасть оттуда в высшую лигу. Но в основном покупают иностранцев или берут состоявшихся игроков. А из академий в РПЛ почти никто не попадает», – сказал Ловчев.