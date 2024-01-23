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    Ловчев высказался о назначении Комбарова в «Спартак-2»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова главным тренером второй команды москвичей.

    «Дмитрий уже работал, значит опыт какой-то есть. Свой человек, плоть от плоти спартаковский. Его назначение – верное решение. Талантов не может быть десятки, один или два. И тут вопрос, как будет работать Комбаров.

    По большому счету, у всех клубов есть вторые команды, но я не вижу притока игроков из них. Это такая мода: должна быть промежуточная команда, чтобы самые талантливые ребята могли попасть оттуда в высшую лигу. Но в основном покупают иностранцев или берут состоявшихся игроков. А из академий в РПЛ почти никто не попадает», – сказал Ловчев.

    • В конце декабря 2023 года «Спартак» официально объявил о возрождении второй команды. Еe возглавил 36-летний Комбаров.
    • С лета 2022 года он возглавлял клуб Второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга.

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    Источник: Metaratings.ru

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