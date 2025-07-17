«Чайка» назначила главным тренером чемпиона России в составе «Спартака»

Футбольный клуб «Чайка» объявил о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера. Соглашение с Комбаровым заключено на 1 год. Этот шаг последовал после того, как в марте 2025 года Комбаров получил лицензию UEFA Pro.

Тренерская карьера Дмитрия Комбарова началась в 2022 году в петербургской «Звезде». Под его руководством «Звезда» достигла исторического результата, впервые выйдя в 1/4 финала Кубка России по пути регионов. До прихода в «Чайку» Комбаров с 19 января 2024 года занимал должность главного тренера московского «Спартака-2».

Как игрок Дмитрий Комбаров известен выступлениями за московские «Динамо» и «Спартак», а также за самарские «Крылья Советов» и сборную России. В его послужном списке победа в чемпионате России сезона-2016/17 и Суперкубок России в 2017 году. За сборную России Комбаров провeл 37 матчей, принял участие в чемпионате мира 2014 года и отборочных матчах к чемпионату Европы 2016.