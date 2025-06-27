Комбаров покинет «Спартак-2» и пойдет на повышение

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров вскоре покинет пост. Он отправится в «Чайку» из Первой лиги.

«Клуб из Песчанокопского могут пополнить сразу несколько игроков, являющихся клиентами агента Павла Андреева. Речь идет о футболистах «Спартака-2» и «Леон Сатурна», которые составят новый костяк «Чайки», – написал источник.