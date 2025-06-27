Комбаров покинет «Спартак-2» и пойдет на повышение

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров вскоре покинет пост. Он отправится в «Чайку» из Первой лиги.
«Клуб из Песчанокопского могут пополнить сразу несколько игроков, являющихся клиентами агента Павла Андреева. Речь идет о футболистах «Спартака-2» и «Леон Сатурна», которые составят новый костяк «Чайки», – написал источник.
- Участие «Чайки» в новом сезоне Первой лиги было под вопросом, но клуб нашел средства для продолжения существования.
- Комбаров тренирует «Спартак-2» с прошлого года.
- В своей группе Второй лиги москвичи идут на 3-м месте.
Источник: Metaratings