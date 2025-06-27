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Комбаров покинет «Спартак-2» и пойдет на повышение

Сегодня, 08:19

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров вскоре покинет пост. Он отправится в «Чайку» из Первой лиги.

«Клуб из Песчанокопского могут пополнить сразу несколько игроков, являющихся клиентами агента Павла Андреева. Речь идет о футболистах «Спартака-2» и «Леон Сатурна», которые составят новый костяк «Чайки», – написал источник.

  • Участие «Чайки» в новом сезоне Первой лиги было под вопросом, но клуб нашел средства для продолжения существования.
  • Комбаров тренирует «Спартак-2» с прошлого года.
  • В своей группе Второй лиги москвичи идут на 3-м месте.

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Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Спартак-2 Чайка Комбаров Дмитрий
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