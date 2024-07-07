Комбаров объяснил увольнение Якина из «Спартака» в 2015 году

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о работе Мурата Якина в команде в сезоне-2014/15.

Якин довел сборную Швейцарии на Евро-2024 до 1/4 финала.

Накануне швейцарцы вылетели от Англии.

– Вчера болел за Швейцарию, потому что там работает наш бывший главный тренер.

– Впечатляет ли результат Швейцарии?

– Они показывали хороший и качественный футбол – отсюда и результат.

– Как можете объяснить то, что в «Спартаке» у Мурата Якина не получилось, а со сборной он добивается успеха?

– Такой опыт был не только у Якина в «Спартаке». Может быть, это специфика российского футбола. Не каждый успевает адаптироваться. На моем опыте, тренеры менялись часто. Никто не будет давать много времени, тут нужен сразу результат. А когда его нет, меняют тренера.