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Комбаров объяснил увольнение Якина из «Спартака» в 2015 году

7 июля 2024, 18:46
5

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о работе Мурата Якина в команде в сезоне-2014/15.

  • Якин довел сборную Швейцарии на Евро-2024 до 1/4 финала.
  • Накануне швейцарцы вылетели от Англии.

– Вчера болел за Швейцарию, потому что там работает наш бывший главный тренер.

– Впечатляет ли результат Швейцарии?

– Они показывали хороший и качественный футбол – отсюда и результат.

– Как можете объяснить то, что в «Спартаке» у Мурата Якина не получилось, а со сборной он добивается успеха?

– Такой опыт был не только у Якина в «Спартаке». Может быть, это специфика российского футбола. Не каждый успевает адаптироваться. На моем опыте, тренеры менялись часто. Никто не будет давать много времени, тут нужен сразу результат. А когда его нет, меняют тренера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Швейцария Якин Мурат Комбаров Дмитрий
Комментарии (5)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1720367940
Специфика российского футбола хаха просто вы не соответствуете под требования европейского футбола вот с вами и не знают что делать у них нет схем для пешеходного футбола мертвый Зенит в прошлом году стал чемпионом тому подтверждение вообщем безнадёжные с Станковичом будет тоже самое вопрос лишь как долго он сможет воевать с этими пешыми бездельниками
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...короче
1720368380
...на данном этапе, вообще, не стоит сравнивать клубных тренеров, с тренерами сборных. Разная совершенно специфика комплектования команд, разные по интенсивности турниры, разный подход к физ, подготовке, разный подход к пику формы... Всё разное...
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alefreddy
1720384718
бабло хорошее получают а напрягаться как на Западе не хотят.Тренера тут вообще не при чем
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Alex Flash
1720398295
глупое сравнение: сейчас и 10 лет назад. Какой у Якина тогда был опыт?
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andr45
1720426744
Просто Якин думал, как и любой европейский тренер, что он едет работать с профессионалами, а приехал в шайку возомнивших о себе чересчур много полупьяных футболеров Вместо того, чтоюы слушать дядю, эти сорваны решили, что они сами с усами и стали сливать тренера) Это же привычка - Старков, Каррера, Тедеско, Абаскаль, ...) Честно говоря, я посоветовал бы после каждого поражения ВСЕХ РАССЕЙСКИХ футболеров держать в Тарасовке)))
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