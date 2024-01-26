Кирилл Комбаров оценил перспективы брата после возвращения в «Спартак»

Кирилл Комбаров прокомментировал назначение своего брата Дмитрия на пост главного тренера «Спартака‑2».

– Отнесся с радостью. Переход в «Спартак‑2» – следующая ступень для развития Димы как тренера, здесь он должен доказать свою состоятельность.

Понятно, что он еще начинающий тренер, у него нет огромного опыта за плечами, но здесь от него будут требовать и результат, и воспитание молодого поколения, которое должно будет подниматься в первую команду «Спартака».

– Брат тебя звал к себе в тренерский штаб?

– Нет. Я и сам не хочу идти на тренерскую работу. Мне интересна другая сфера, я помогаю Диме формировать команду, как это было в «Звезде».

Если нужен будет совет по тактике, помощь в разборе игры, то всегда откликнусь, помогу чем смогу. Тем более со стороны лучше видны плюсы и минусы, проще дать анализ происходящему, нежели, когда ты находишься у бровки поля.

– Получится у Димы? Фактор близости к дому тоже сыграл свою роль?

– Хочется в это верить. Если говорить о Москве, то нужно понимать: тренерская карьера такова, что сегодня ты в «Спартаке», а завтра можешь оказаться в другом городе или стране.

Считаю, что «Спартак» сделал правильный выбор, назначив Диму главным тренером второй команды. Клуб смотрит на своих бывших футболистов, делает на них ставку.

Дима должен показать свою самодостаточность как тренер. Кто знает, возможно, со временем он пойдет на повышение в главный «Спартак», будет помощником или станет главным тренером. Это нормальная история в больших клубах, когда сохраняется преемственность.