Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сетка Пути РПЛ в Кубке России 2025-2026: группы, даты матчей

Российский футбольный союз (РФС) официально опубликовал схему проведения FONBET Кубка России сезона 2025-2026. С сезона 2022/23 турнир традиционно поделен на две основные ветви: Путь РПЛ и Путь регионов. Путь РПЛ, или верхняя сетка, предназначен для команд Мир РПЛ и проходит в две стадии: групповой этап и плей-офф.

Состав групп Пути РПЛ

По результатам жеребьевки сформированы 4 группы:

Ориентировочные даты матчей группового этапа

  • 1-й тур: 29-31 июля
  • 2-й тур: 12-14 августа
  • 3-й тур: 26-28 августа
  • 4-й тур: 16-18 сентября
  • 5-й тур: 30 сентября-2 октября
  • 6-й тур: 21-23 октября

Правила выхода из групп

По завершении группового этапа, команды распределятся следующим образом:

  • Две лучшие команды из каждой группы гарантированно выходят в плей-офф Пути РПЛ.
  • Клубы, занявшие третьи места, не выбывают из турнира, а переходят в плей-офф Пути регионов, где продолжат борьбу за трофей.
  • Команды, финишировавшие на последних позициях в своих группах (четвертые места), завершают участие в турнире.

Сетка плей-офф пути РПЛ

Далее начинается стадия плей-офф, где каждая игра становится решающей:

1/4 финала:

  • Первые матчи пройдут 4-6 ноября.
  • Ответные матчи состоятся 25-27 ноября.

Сформированы следующие четвертьфинальные пары:

  • 1-е место группы C – 2-е место группы D
  • 1-е место группы A – 2-е место группы B
  • 2-е место группы C – 1-е место группы D
  • 2-е место группы A – 1-е место группы B

1/2 финала:

  • Первые матчи запланированы на 3-5 марта.
  • Ответные матчи состоятся 17-19 марта.

Пары полуфинала будут сформированы из победителей четвертьфинальных противостояний:

  • Победитель четвертьфинала №2 – Победитель четвертьфинала №1
  • Победитель четвертьфинала №3 – Победитель четвертьфинала №4

Финальные матчи пути РПЛ:

Первый финальный матч пройдет 9 апреля.

  • Ответный матч состоится 7 мая.
  • В финале встретятся: Победитель полуфинала №1 – Победитель полуфинала №2.

Суперфинал:

Самое главное противостояние сезона – Суперфинал, где встретятся победители финалов пути РПЛ и пути регионов, запланирован на 24 мая.

История турнира в новом формате

В рамках действующего формата FONBET Кубка России уже состоялось несколько розыгрышей, и победителями становились следующие клубы:

  • ЦСКА дважды завоевывал Кубок – в сезонах 2022/23 и 2024/25.
  • В розыгрыше 2023/24 года победителем стал «Зенит».
  • Совсем недавно, 1 июня 2025 года, ЦСКА обыграл «Ростов» в Суперфинале Кубка России в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 0:0 в основное время.

Россия. Кубок ЦСКА Зенит Рубин Ахмат Торпедо Краснодар Динамо Крылья Советов Сочи Спартак Ростов Динамо Махачкала Пари НН Локомотив Акрон Балтика
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Клубный ЧМ. «Интер» вылетел от «Флуминенсе»
00:02
4
ВидеоСафонов показал поездку на беспилотном такси в США
Вчера, 23:36
3
В «Динамо» прокомментировали санкции против Карраскаля
Вчера, 23:11
1
Губерниев отреагировал на скандал Писарского со ставками
Вчера, 22:44
2
Карпин одним словом описал группу «Динамо» в Пути РПЛ FONBET Кубка России
Вчера, 22:33
6
Кордоба назвал самого сложного соперника в прошедшем сезоне РПЛ
Вчера, 22:22
2
Барко надеется покинуть «Спартак»: известна причина
Вчера, 21:57
21
Карпин прокомментировал крупную победу «Динамо» над ОФК
Вчера, 21:47
1
«Зенит» активировал опцию выкупа полузащитника сборной Бразилии
Вчера, 21:21
5
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Дeбил из дебилов»
Вчера, 21:09
5
Все новости
Все новости
Черчесов высказался о статусе «Спартака»
Вчера, 20:16
2
Сетка Пути РПЛ в Кубке России 2025-2026: группы, даты матчей
Вчера, 16:53
«Анжи» потребовал объяснений от РФС из-за недопуска к участию в Кубке России
Вчера, 15:59
1
Реакция Черчесова на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
Вчера, 14:31
10
Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
29 июня
6
Радимов определил «группу смерти» в Пути РПЛ FONBET Кубка России
29 июня
4
Генич раскритиковал «Динамо» из-за претензий к жеребьевке FONBET Кубка России
29 июня
9
В «Зените» заявили о непричастности к скандальной жеребьевке FONBET Кубка России
29 июня
43
Комментарий РФС по поводу скандала с жеребьевкой FONBET Кубка России
29 июня
13
Раскрыта реакция Дюкова на скандал с жеребьевкой FONBET Кубка России
29 июня
8
Определились соперники медийных команд в FONBET Кубке России
29 июня
Заявление «Динамо» по жеребьевке Кубка
29 июня
7
Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка
29 июня
25
Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России
29 июня
20
Список всех любительских команд, которые поучаствуют в FONBET Кубке России
29 июня
3
В FONBET Кубке России сыграют 3 медийные команды – 2 из них известны
29 июня
4
В РФС объяснили, почему финал Кубка проводится только в «Лужниках»
24 июня
3
Стало известно, как Сергей Жуков из «Руки Вверх» поздравил Акинфеева с победой в Кубке
6 июня
11
Черданцев заявил, что ожидал большего от кубкового финала
4 июня
1
Кисляк – о том, как праздновал кубковый триумф: «Вызвал такси, посмотрел «Спокойной ночи, малыши» и спать»
2 июня
Круговой – о победе в Кубке: «Где Круг – там трофеи»
2 июня
1
Акинфеев высказался о рекордном трофее
2 июня
1
Пьянича обвинили в хамстве по ходу матча с «Ростовом»
2 июня
6
Николич описал победный суперфинал против «Ростова» двумя прилагательными
2 июня
3
Тренер «Ростова» Альба прокомментировал поражение от ЦСКА в суперфинале
2 июня
3
Реакция Губерниева на кубковый триумф ЦСКА
2 июня
4
ВидеоЛукин – после кубкового триумфа ЦСКА: «Москва красно-синяя!»
2 июня
2
Стало известно, почему Акинфеев не пил шампанское после кубкового триумфа ЦСКА
2 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 