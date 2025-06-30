Российский футбольный союз (РФС) официально опубликовал схему проведения FONBET Кубка России сезона 2025-2026. С сезона 2022/23 турнир традиционно поделен на две основные ветви: Путь РПЛ и Путь регионов. Путь РПЛ, или верхняя сетка, предназначен для команд Мир РПЛ и проходит в две стадии: групповой этап и плей-офф.
Состав групп Пути РПЛ
По результатам жеребьевки сформированы 4 группы:
- Группа A: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо».
- Группа B: «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов», «Сочи».
- Группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» (Махачкала), «Пари НН».
- Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика».
Ориентировочные даты матчей группового этапа
- 1-й тур: 29-31 июля
- 2-й тур: 12-14 августа
- 3-й тур: 26-28 августа
- 4-й тур: 16-18 сентября
- 5-й тур: 30 сентября-2 октября
- 6-й тур: 21-23 октября
Правила выхода из групп
По завершении группового этапа, команды распределятся следующим образом:
- Две лучшие команды из каждой группы гарантированно выходят в плей-офф Пути РПЛ.
- Клубы, занявшие третьи места, не выбывают из турнира, а переходят в плей-офф Пути регионов, где продолжат борьбу за трофей.
- Команды, финишировавшие на последних позициях в своих группах (четвертые места), завершают участие в турнире.
Сетка плей-офф пути РПЛ
Далее начинается стадия плей-офф, где каждая игра становится решающей:
1/4 финала:
- Первые матчи пройдут 4-6 ноября.
- Ответные матчи состоятся 25-27 ноября.
Сформированы следующие четвертьфинальные пары:
- 1-е место группы C – 2-е место группы D
- 1-е место группы A – 2-е место группы B
- 2-е место группы C – 1-е место группы D
- 2-е место группы A – 1-е место группы B
1/2 финала:
- Первые матчи запланированы на 3-5 марта.
- Ответные матчи состоятся 17-19 марта.
Пары полуфинала будут сформированы из победителей четвертьфинальных противостояний:
- Победитель четвертьфинала №2 – Победитель четвертьфинала №1
- Победитель четвертьфинала №3 – Победитель четвертьфинала №4
Финальные матчи пути РПЛ:
Первый финальный матч пройдет 9 апреля.
- Ответный матч состоится 7 мая.
- В финале встретятся: Победитель полуфинала №1 – Победитель полуфинала №2.
Суперфинал:
Самое главное противостояние сезона – Суперфинал, где встретятся победители финалов пути РПЛ и пути регионов, запланирован на 24 мая.
История турнира в новом формате
В рамках действующего формата FONBET Кубка России уже состоялось несколько розыгрышей, и победителями становились следующие клубы:
- ЦСКА дважды завоевывал Кубок – в сезонах 2022/23 и 2024/25.
- В розыгрыше 2023/24 года победителем стал «Зенит».
- Совсем недавно, 1 июня 2025 года, ЦСКА обыграл «Ростов» в Суперфинале Кубка России в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 0:0 в основное время.