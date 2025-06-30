Российский футбольный союз (РФС) официально опубликовал схему проведения FONBET Кубка России сезона 2025-2026. С сезона 2022/23 турнир традиционно поделен на две основные ветви: Путь РПЛ и Путь регионов. Путь РПЛ, или верхняя сетка, предназначен для команд Мир РПЛ и проходит в две стадии: групповой этап и плей-офф.

Состав групп Пути РПЛ

По результатам жеребьевки сформированы 4 группы:

Ориентировочные даты матчей группового этапа

1-й тур: 29-31 июля

29-31 июля 2-й тур: 12-14 августа

12-14 августа 3-й тур: 26-28 августа

26-28 августа 4-й тур: 16-18 сентября

16-18 сентября 5-й тур: 30 сентября-2 октября

30 сентября-2 октября 6-й тур: 21-23 октября

Правила выхода из групп

По завершении группового этапа, команды распределятся следующим образом:

Две лучшие команды из каждой группы гарантированно выходят в плей-офф Пути РПЛ.

Клубы, занявшие третьи места, не выбывают из турнира, а переходят в плей-офф Пути регионов, где продолжат борьбу за трофей.

Команды, финишировавшие на последних позициях в своих группах (четвертые места), завершают участие в турнире.

Сетка плей-офф пути РПЛ

Далее начинается стадия плей-офф, где каждая игра становится решающей:

1/4 финала:

Первые матчи пройдут 4-6 ноября.

Ответные матчи состоятся 25-27 ноября.

Сформированы следующие четвертьфинальные пары:

1-е место группы C – 2-е место группы D

1-е место группы A – 2-е место группы B

2-е место группы C – 1-е место группы D

2-е место группы A – 1-е место группы B

1/2 финала:

Первые матчи запланированы на 3-5 марта.

Ответные матчи состоятся 17-19 марта.

Пары полуфинала будут сформированы из победителей четвертьфинальных противостояний:

Победитель четвертьфинала №2 – Победитель четвертьфинала №1

Победитель четвертьфинала №3 – Победитель четвертьфинала №4

Финальные матчи пути РПЛ:

Первый финальный матч пройдет 9 апреля.

Ответный матч состоится 7 мая.

В финале встретятся: Победитель полуфинала №1 – Победитель полуфинала №2.

Суперфинал:

Самое главное противостояние сезона – Суперфинал, где встретятся победители финалов пути РПЛ и пути регионов, запланирован на 24 мая.

История турнира в новом формате

В рамках действующего формата FONBET Кубка России уже состоялось несколько розыгрышей, и победителями становились следующие клубы: