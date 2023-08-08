«Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Fonbet Кубка России.

На 9-й минуте счет открыл спартаковец Леон Классен.

Удвоил преимущество красно-белых Данил Пруцев.

Тимур Сулейманов в середине первого тайма отыграл один гол, классно пробив головой.

На 36-й минуте спартаковец Павел Мелешин сделал счет 3:1.

Сразу после перерыва отличился игрок «Пари НН» Эдгар Севикян.

Спустя четыре минуты счет сравнял защитник Виктор Александров.

На 56-й минуте «Пари НН» вышел вперед благодаря голу Тимура Сулейманова с пенальти. Перед этим судья отменил гол Антона Зиньковского.

«Спартак» сравнял счет на 80-й минуте – отличился Михаил Игнатов.

Квинси Промес принес «Спартаку» победу на 90-й минуте.

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