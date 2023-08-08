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    • Обзор матча «Спартак» – «Пари НН»: голы и лучшие моменты (видео)

    Обзор матча «Спартак» – «Пари НН»: голы и лучшие моменты (видео)

    «Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Fonbet Кубка России.

    На 9-й минуте счет открыл спартаковец Леон Классен.

    Удвоил преимущество красно-белых Данил Пруцев.

    Тимур Сулейманов в середине первого тайма отыграл один гол, классно пробив головой.

    На 36-й минуте спартаковец Павел Мелешин сделал счет 3:1.

    Сразу после перерыва отличился игрок «Пари НН» Эдгар Севикян.

    Спустя четыре минуты счет сравнял защитник Виктор Александров.

    На 56-й минуте «Пари НН» вышел вперед благодаря голу Тимура Сулейманова с пенальти. Перед этим судья отменил гол Антона Зиньковского.

    «Спартак» сравнял счет на 80-й минуте – отличился Михаил Игнатов.

    Квинси Промес принес «Спартаку» победу на 90-й минуте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.08.2023 22:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2554

      Чермындыр 9 августа, 10:21

      Гоцук - это просто дно. 1 и 2 голы просто смотрел на соперника, вместо того чтобы блокировать, 4 гол проиграл сначала позицию, а потом силовую борьбу сопернику с гораздо меньшими габаритами, ну и 5 гол - это шедевр в мире привозов.
      Ужас! А еще капитан команды. Гнать такого в шею

      0
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 8 августа, 23:10

      Если все моменты показывать , то это минут на 40.
      Классный матчила , спасибо обеим командам.

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      Рейтинг: +4513

      ziborock 8 августа, 23:05

      9 мячей, такое редко в футболе увидишь! Но это Спартак - лучший клуб страны, им забьют сколько смогут а они.......! С ПОБЕДОЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ МАТЧЕМ, ЛУЧШИМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ!!!

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      Рейтинг: +379

      Рыло свина 8 августа, 22:47

      как в хоккее счёт.

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