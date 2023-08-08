Гоцук - это просто дно. 1 и 2 голы просто смотрел на соперника, вместо того чтобы блокировать, 4 гол проиграл сначала позицию, а потом силовую борьбу сопернику с гораздо меньшими габаритами, ну и 5 гол - это шедевр в мире привозов.
Ужас! А еще капитан команды. Гнать такого в шею
«Спартак» победил «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Fonbet Кубка России.
На 9-й минуте счет открыл спартаковец Леон Классен.
Удвоил преимущество красно-белых Данил Пруцев.
Тимур Сулейманов в середине первого тайма отыграл один гол, классно пробив головой.
На 36-й минуте спартаковец Павел Мелешин сделал счет 3:1.
Сразу после перерыва отличился игрок «Пари НН» Эдгар Севикян.
Спустя четыре минуты счет сравнял защитник Виктор Александров.
На 56-й минуте «Пари НН» вышел вперед благодаря голу Тимура Сулейманова с пенальти. Перед этим судья отменил гол Антона Зиньковского.
«Спартак» сравнял счет на 80-й минуте – отличился Михаил Игнатов.
Квинси Промес принес «Спартаку» победу на 90-й минуте.
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