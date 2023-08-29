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    • ⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря дублю Соболева

    ⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря дублю Соболева

    «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Гильермо Абаскаля забила четыре гола к 25-й минуте.

    Нападающий Александр Соболев сделал дубль. Защитник Срджан Бабич отличился в дебютном матче за «Спартак».

    «Спартак» набрал девять очков и единолично возглавил группу D Кубка России.

    Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 3-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 6; 2:0 – Бабич, 15; 3:0 – Соболев, 18; 4:0 – Зиньковский, 25; 4:1 – Нгамале, 65.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии77
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      Рейтинг: +446

      Земля плоская 8 минут назад

      Днище всегда ложилось под свинарник, видно заплатил лукойл немало!

      0
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      Рейтинг: +376

      erybov1965 10 минут назад

      Да, и еще Умярову надо объяснить,что вот это яркий и атакующий футбол,а то,что было с Ахматом-пародия на футбол.Умяров правда и в этом матче умудрился несколько раз "обрезать" полкоманды своими пассами,тоже ,наверное,Абаскаль не доучил.

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      Рейтинг: +6138

      fakeid 14 минут назад

      ля, такой матч пропустил) хотел бы я на это посмотреть, как хряки вдруг громят динаму к 25 минуте. как это вообще возможно? чё такое? на бромантан нужно проверить)

      0
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      Рейтинг: +6138

      fakeid > fakeid 9 минут назад

      аа! зулус сегодня не играл, судя по составу! я же вчера как раз писал, можете проверить, что если усадить его на лавку, то спартаку будет больше пользы. ну вот, что я и говорил)

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      Рейтинг: +27278

      slavutiq70 14 минут назад

      Ждём игру с Краснодаром и тогда видно будет больной пошёл на поправку или всё таки морг ...

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      Рейтинг: +15951

      Алексей З 14 минут назад

      Тренер, ётмть, один один нападающий в составе, Соболева надо было минуте на 70 заменить .
      Странный коуч. Да в 1 тайме 10 россиян в составе и "карусель", почему раньше в этом составе не пробовал.
      Экспериментатор херов.
      Спартачи , с Победой, но каждую игру с этим тренером ждёшь с тревогой , что ему в голову ху...нёт .

      1
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      Рейтинг: +35122

      VVM1964 > Алексей З 12 минут назад

      Я уже писал - теперь даже страшно представить, ведь оказалось, что вариация еще шире чем думалось и кто теперь основной, а кому в запас - БОЖЕ, озари Абаскаля !!! )))

      1
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      Рейтинг: +102397

      zigbert > Алексей З 7 минут назад

      Нечто подобное было в кубковом матче с Пари НН. Начало было просто потрясающим.Там тоже был почти второй состав но игра пошла по другому сценарию, пришлось даже отыгрываться.

      0
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      Рейтинг: +303

      Александр.Т. > Алексей З 3 минуты назад

      От таких матчах самые сильные эмоции это же хорошо

      0
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      Рейтинг: +2841

      Болотоход 15 минут назад

      С победой КБ братва!!
      Прикатали так прикатали ментят!

      7
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      ...
      Рейтинг: +6138

      fakeid > Болотоход 13 минут назад

      рыло, а после ахмата ты куда сныкалось? искали тебя всей веткой - а ты, по-ходу, опять в своём бачке сныкался и крышку захлопнул! сегодня приоткрыл, как я погляжу)

      0
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      Рейтинг: +18663

      DVOK68 > Болотоход 12 минут назад

      С победой!
      Да,мусора сейчас от жизни о...ли своей)

      2
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      Рейтинг: +3603

      Fancyfall 17 минут назад

      всех КБ с победой! приятно смотреть на голы и хорошие скорости)

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +27278

      slavutiq70 19 минут назад

      Победа конечно хорошо . но кубок есть кубок рангом чуть выше товарняка ....мы и Зенит с крупным счётом в кубке обыгрывали . а вот в чемпионате много лет без шансов на победу ...

      5
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      Рейтинг: +376

      erybov1965 21 минуту назад

      Ну что противники Абаскаля,квалификация вернулась вновь к тренеру?Да нет,просто команда "летела",хотела играть,а не мучаться на поле.Капитан был на месте,хотя некоторые вышедшие на замену,показали,что как не умели играть,то так и не умеют.Даже,если бы с такой игрой сыграли вничью,то упрекнуть не было бы в чем.

      5
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      ...
      Рейтинг: +35122

      VVM1964 > erybov1965 14 минут назад

      Так ведь могЁм, ну или мОгем, как сказано в одном известном фильме - а сегодня в бой были брошены именно те кто надо ))) Первые 30 минут был просто УРАГАН - Динамо еще легко отделалось, мометищи были и еще !!!

      5
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      Рейтинг: +27278

      slavutiq70 > erybov1965 8 минут назад

      Победа в товарняке не о чём не говорит . в суботу Краснодар . вот тогда и будим обсуждать ....

      0
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      Рейтинг: +376

      erybov1965 > slavutiq70 2 минуты назад

      Я,особо и не радуюсь,я просто объяснял раньше,что проблема в меньшей степени в Абаскале,проблема в головах игроков и проблема в руководстве клуба,а надо учитывать,что Абаскаль молодой,не опытный тренер,который учится.А кто в Спартаке уже на протяжении 20 лет не учился,и иностранец,и россиянин.

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      Рейтинг: +4404

      mutabor0992 22 минуты назад

      Ну и уровень...Дно и поДОНКИ.Выключил на 23 минуте.

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      Рейтинг: +446

      Земля плоская > mutabor0992 4 минуты назад

      Стыдно за спартак!!! Подкупили!!!!

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