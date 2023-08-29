⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря дублю Соболева

«Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Гильермо Абаскаля забила четыре гола к 25-й минуте.
Нападающий Александр Соболев сделал дубль. Защитник Срджан Бабич отличился в дебютном матче за «Спартак».
«Спартак» набрал девять очков и единолично возглавил группу D Кубка России.
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 3-й тур
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Соболев, 6; 2:0 – Бабич, 15; 3:0 – Соболев, 18; 4:0 – Зиньковский, 25; 4:1 – Нгамале, 65.
Источник: «Бомбардир»