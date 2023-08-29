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  • ⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря дублю Соболева

⚡ Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) благодаря дублю Соболева

29 августа 2023, 21:25
102

«Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Гильермо Абаскаля забила четыре гола к 25-й минуте.

Нападающий Александр Соболев сделал дубль. Защитник Срджан Бабич отличился в дебютном матче за «Спартак».

«Спартак» набрал девять очков и единолично возглавил группу D Кубка России.

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 3-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 4:1 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 6; 2:0 – Бабич, 15; 3:0 – Соболев, 18; 4:0 – Зиньковский, 25; 4:1 – Нгамале, 65.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (102)
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Иван Петров 1986
1693333579
Молодцы ! ! !
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slavа0508
1693333585
С победой парни !!!Наконец уверенная победа...но это кубок . совсем другая история ...
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rash1959
1693333605
Вечер получился добрым!
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SPACE TRUCKIN
1693333929
всех КБ - с победой! было весело...Мартинс слабовато вышел...хотелось бы такого же настроя и игры в ЧР...
Ответить
VVM1964
1693333981
Всех с победой !!! Первые 30 минут просто огонь - чем их там накормили ? озверином что-ли ? )))
Ответить
k611
1693334020
Всех болельщиков красно белых с победой! Первый тайм просто какая то атакующая феерия Спартака (правда надо признать безобразную игру в обороне Динамо). Для позитивного фона эта победа была нужна как воздух...
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JTherry
1693334028
первый тайм - отлично сыграли, второй - доигрывали, в общем и целом разгром динамы, чего и ждали болельщики две с половиной недели...) молодцы..! ну чо, увольняем Абаскаля, или дадим ещё порулить..?)))
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zigbert
1693334545
Всех болельщиков Спартака с победой и яркой игрой! Неплохо сыграли Зиньковский, Соболев, Медина. Бабич - хорошее приобретение. Правда с выходом Нгамале появились некоторые трудности.
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шахта Заполярная
1693334585
Спартак с победой. Первые пол часа сделали счет, а остальное время доигрывали не напрягаясь в свое удовольствие.
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Fancyfall
1693335052
всех КБ с победой! приятно смотреть на голы и хорошие скорости)
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