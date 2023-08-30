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Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо»

30 августа 2023, 07:22
6

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу над «Динамо» в кубковом матче.

  • «Спартак» выиграл со счетом 4:1.
  • Все 4 гола команда Гильермо Абаскаля забила в первые 25 минут.

«Хороший матч, «Спартак» забил все, что не залетало в прошлых матчах. Но глобально игрой «Спартака» восхищаться не стоит, они не были лучше. Личка должен усвоить урок после этой игры – он ошибся с составом на игру. В первые 25 минут «Спартак» просто переиграл «Динамо».

Во втором тайме «Динамо» заиграло более-менее, моментами было даже лучше. Думаю, динамовцы сделают выводы и пойдут дальше. Страшного ничего не случилось. Но сейчас снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Мостовой Александр
Комментарии (6)
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SLADE2019
1693373133
Да никто не скажет, что он гений. Мы ему уже цену более менее знаем. Что касается состава Динамо, так на то он и кубок, чтобы экспериментировать. На чемпионате Динамо будет совсем другим.
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erybov1965
1693376450
Мне не нравится это высказывание:"Не угадал с составом".Оно стало таким частым.Для одного тренера хорошая "отмазка",для другого легкое обвинение.Как будто у тренеров по 5 полноценных составов и он "гадает",под каким номером какой состав выпустить.Да с составом можно только угадать,как на ставках и мастерство тренера уходит на второй план.А у меня вопрос,так только в этом заключается роль тренера?Я так не думаю.Мостовой,наверное потом,будет только этим заниматься-угадывать с составом.Угадал-герой,нет-еще попробуем.
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zigbert
1693396263
Гением Абаскаля пока никто не называет но похвалить за эту игру можно. С составом на этот раз он не ошибся. Да и откровенно многие ожидали от этого упорной борьбы. Соперники сейчас примерно равны, Динамо даже лучше играет в чемпионате. Личка ведь остался небезразличен к результату этого матча. Вообще трудно ждать от Мостового что то хорошего о Спартаке, даже при такой прекрасной игре.
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