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    Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу над «Динамо» в кубковом матче.

    • «Спартак» выиграл со счетом 4:1.
    • Все 4 гола команда Гильермо Абаскаля забила в первые 25 минут.

    «Хороший матч, «Спартак» забил все, что не залетало в прошлых матчах. Но глобально игрой «Спартака» восхищаться не стоит, они не были лучше. Личка должен усвоить урок после этой игры – он ошибся с составом на игру. В первые 25 минут «Спартак» просто переиграл «Динамо».

    Во втором тайме «Динамо» заиграло более-менее, моментами было даже лучше. Думаю, динамовцы сделают выводы и пойдут дальше. Страшного ничего не случилось. Но сейчас снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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