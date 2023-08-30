Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу над «Динамо» в кубковом матче.

«Спартак» выиграл со счетом 4:1.

Все 4 гола команда Гильермо Абаскаля забила в первые 25 минут.

«Хороший матч, «Спартак» забил все, что не залетало в прошлых матчах. Но глобально игрой «Спартака» восхищаться не стоит, они не были лучше. Личка должен усвоить урок после этой игры – он ошибся с составом на игру. В первые 25 минут «Спартак» просто переиграл «Динамо».

Во втором тайме «Динамо» заиграло более-менее, моментами было даже лучше. Думаю, динамовцы сделают выводы и пойдут дальше. Страшного ничего не случилось. Но сейчас снова пойдут разговоры: «Абаскаль – гений», – сказал Мостовой.

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