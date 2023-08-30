Паршивлюк: «Согласен с Личкой – игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал разгром от «Спартака» в Фонбет Кубке России.

«Динамо» проиграло со счетом 1:4.

Все голы команда пропустила в первые 25 минут матча.

«Личка сказал, что некоторые игроки «Динамо» обосрались в дерби? Безусловно, я согласен с этими словами!

Тут вопрос точно не в мотивации. Не важно, что это была игра на Кубок в группе. Игрок «Динамо» не может выйти на матч со «Спартаком» без нужной мотивации, такое просто невозможно.

Нам всем нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы, [понять,] где допустили ошибки. Надо переключаться и двигаться дальше. Сделаем всe возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось», – сказал Паршивлюк.