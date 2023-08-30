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    • Паршивлюк: «Согласен с Личкой – игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»

    Паршивлюк: «Согласен с Личкой – игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал разгром от «Спартака» в Фонбет Кубке России.

    • «Динамо» проиграло со счетом 1:4.
    • Все голы команда пропустила в первые 25 минут матча.

    «Личка сказал, что некоторые игроки «Динамо» обосрались в дерби? Безусловно, я согласен с этими словами!

    Тут вопрос точно не в мотивации. Не важно, что это была игра на Кубок в группе. Игрок «Динамо» не может выйти на матч со «Спартаком» без нужной мотивации, такое просто невозможно.

    Нам всем нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы, [понять,] где допустили ошибки. Надо переключаться и двигаться дальше. Сделаем всe возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось», – сказал Паршивлюк.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15964

      Алексей З 24 минуты назад

      Все уже всё сказали.
      Надо забыть и готовиться к следущим играм.
      Этот матч уже ушёл в историю.

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