Паршивлюк: «Согласен с Личкой – игроки «Динамо» обосрались в дерби со «Спартаком»

Все уже всё сказали.
Надо забыть и готовиться к следущим играм.
Этот матч уже ушёл в историю.
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал разгром от «Спартака» в Фонбет Кубке России.
- «Динамо» проиграло со счетом 1:4.
- Все голы команда пропустила в первые 25 минут матча.
«Личка сказал, что некоторые игроки «Динамо» обосрались в дерби? Безусловно, я согласен с этими словами!
Тут вопрос точно не в мотивации. Не важно, что это была игра на Кубок в группе. Игрок «Динамо» не может выйти на матч со «Спартаком» без нужной мотивации, такое просто невозможно.
Нам всем нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы, [понять,] где допустили ошибки. Надо переключаться и двигаться дальше. Сделаем всe возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось», – сказал Паршивлюк.