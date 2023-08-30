В «Динамо» назвали причину разгрома от «Спартака» (1:4)

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил разгромное поражение от «Спартака» (1:4) в Фонбет Кубке России.

– В чем причины неудачного матча?

– Думаю, такой результат связан с ротацией состава, поле замен игра была немножко другой, нам удалось отыграть один мяч, но тем не менее игра была сделана в первые 20 минут.

– Повлияет ли поражение на настроение в команде?

– Думаю, да – это негативный опыт, но мы будем делать выводы.