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    В «Динамо» назвали причину разгрома от «Спартака» (1:4)

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил разгромное поражение от «Спартака» (1:4) в Фонбет Кубке России.

    – В чем причины неудачного матча?

    – Думаю, такой результат связан с ротацией состава, поле замен игра была немножко другой, нам удалось отыграть один мяч, но тем не менее игра была сделана в первые 20 минут.

    – Повлияет ли поражение на настроение в команде?

    – Думаю, да – это негативный опыт, но мы будем делать выводы.

    • «Динамо» пропустило 4 гола к 25-й минуте.
    • Московский клуб впервые разгромно проиграл при Личке.

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    Источник: Sport24

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