Паршивлюк назвал катастрофой разгром «Динамо» от «Спартака»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк подвел итоги кубкового матча со «Спартаком».

«Динамо» проиграло со счетом 1:4.

Все голы команда пропустила в первые 25 минут матча.

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Непозволительно играть в дерби таким образом. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча.

Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», – сказал Паршивлюк.