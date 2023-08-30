Паршивлюк назвал катастрофой разгром «Динамо» от «Спартака»

Какой же это разгром? Просто победа Спартака с разницей в три мяча.
Вот проигрыш Спартака Зениту со счетом 7:1 (СЕМЬ:ОДИН) - вот это Р-А-З-Г-Р-О-М и катастрофа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк подвел итоги кубкового матча со «Спартаком».
- «Динамо» проиграло со счетом 1:4.
- Все голы команда пропустила в первые 25 минут матча.
«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Непозволительно играть в дерби таким образом. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча.
Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», – сказал Паршивлюк.