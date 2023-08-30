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    • Паршивлюк назвал катастрофой разгром «Динамо» от «Спартака»

    Паршивлюк назвал катастрофой разгром «Динамо» от «Спартака»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк подвел итоги кубкового матча со «Спартаком».

    • «Динамо» проиграло со счетом 1:4.
    • Все голы команда пропустила в первые 25 минут матча.

    «В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Непозволительно играть в дерби таким образом. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча.

    Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», – сказал Паршивлюк.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21599

      Cleaner 1 час назад

      Какой же это разгром? Просто победа Спартака с разницей в три мяча.
      Вот проигрыш Спартака Зениту со счетом 7:1 (СЕМЬ:ОДИН) - вот это Р-А-З-Г-Р-О-М и катастрофа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3772

      шахта Заполярная > Cleaner 1 час назад

      Ты бы своих вспомнил как они Спартаку 6: 0 проиграли, а не то, что кто то, когда то обыграл Спартак. Или ты уже перекрасился в бледно-голубые и поменял силос на рыбу и стал ба кл ан ий кл ит ер.

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      Рейтинг: +3912

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Паршивлюк знатно подыгрывал своим бывшим хрякам. Гыгыгы

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