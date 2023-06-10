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  • Почему суперфинал Кубка России – главное событие года в нашем футболе

Почему суперфинал Кубка России – главное событие года в нашем футболе

10 июня 2023, 23:43
30

В суперфинале Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА, и до этого матча остается не так много времени. Это совсем не неутешительный приз, потому что для обоих клубов имеет фундаментальное значение. ЦСКА не брал Кубок 10 лет, и перед встречей команда провела в своих соцсетях красивую ретроспективу голосом актера Сергея Бурунова. «Краснодар» в целом ни разу не забирал этот трофей. Есть тезис: матч между «Краснодаром» и ЦСКА – главный матч этого сезона.

Владислав Журин объяснит, почему.

1. Спортивная интрига. Увы, в последние годы наш чемпионат с точки зрения спортивной интриги – сумма уныния и предсказуемости. В любом соревновании главная борьба идет за первое место, а у нас ее нет: довольствуемся штампованными титулами «Зенита» и сражением за топ-3. Никаких чемпионских матчей по типу английской «Манчестер Сити»«Арсенал» нет и близко. Остается кайфовать от неизвестности победителя в Кубке России. Его питерцы с момента начала своей доминации в 2019 году выиграли один раз из четырех возможных. Остальные три раза – это ожидаемые и яркие игры, где жила интрига и было настоящим удовольствием в нее погрузиться.

2. Матч равных соперников, которые в форме. Что может быть ярче в спорте, чем встреча двух примерно сопоставимых команд? Суперфинал Кубка – об этом. ЦСКА и «Краснодар» выдали яркую весну, выглядели симпатично, явно прибавили по сравнению с осенью и будут прибавлять дальше. Этот финал – первая настоящая проверка для команд, которые переживают стадию становления. Интересно увидеть, кто и как с ней справится. Если даже не увидим зрелищно-голевой матч, мы все равно получим удовольствие от борьбы нервов, футбольного бодания. Очень большой кубковый путь пройден, чтобы не отдать все за кубок над головой. Ждем эту борьбу.

3. Для обоих клубов это важнейшая игра за последние годы. «Краснодару» в этом году 15 лет, а трофеев – ноль. Сергей Николаевич Галицкий заждался, он будет нервничать от просмотра матча, наверное, больше всех. До титула рукой подать, он станет первым большим восклицательным знаком в клубной истории; подтвердит, что это все не зря. В 2014 году в аналогичном матче краснодарцы обломались – проиграли в серии пенальти «Ростову» Божовича и Дзюбы. ЦСКА тоже заждался трофейного праздника. Если не брать Суперкубок в 2018 году, то москвичи последний раз выигрывали РПЛ в 2016 году, Кубок – в 2013. Еще в не шоуменскую эпоху Леонида Слуцкого.

4. Личности. Многие в футболе болеют не только за команды, но и за отдельных людей. Для ряда участников суперфинала это будет главный матч в карьере. Например, об этом в промо ЦСКА прямо сказал Иван Обляков. Помимо него первый трофей в карьере, в частности, могут взять Владимир Федотов, Матвей Сафонов – очень заметные персоны нашего футбола в последние годы, но еще ничего не выигравшие. Их в воскресенье ждет особое напряжение, как и тех, кто им сочувствует.

5. Шоу вокруг матча. Как и в прошлом году, РФС вложил много усилий в матчдэй, чтобы сделать суперфинал особенным. Откроет игру одна из самых дорогих певиц России Полина Гагарина – исполнит гимн России перед стартовым свистком Владислава Безбородова. Также выступит ее друг Баста – болельщик ЦСКА – с треком «Моя игра». Это аналог номера МакSим после победы «Спартака» в прошлом году. Насколько было ярко год назад, еще никто не забыл.

6. Главный стадион страны. Респектуем РФС, что он не повез суперфинал в регионы, а решил все организовать в «Лужниках». Что это за стадион? Это наша история, традиции, запах больших побед, приятных воспоминаний. Такое место не должно простаивать и принимать только прокремлевские мероприятия. Тут должен быть футбол! Да, в минувшем сезоне РПЛ здесь проведено десять торпедовских матчей, но это все локально и выглядел стадион пустым и потерянным. В воскресенье такого не будет: уже продано более 40 тысяч билетов. Скупают их не новые «тысячерублевые ультрас», а настоящие болельщики – они создадут атмосферу в предпраздничный вечер 11 июня.

7. Богатый показ. «Матч ТВ» обещает, что покажет суперфинал по-особому – не так как все игры РПЛ. Будут работать 32 камеры – ничего не должно ускользнуть от внимания. Вокруг «Лужников» устроят две студии, которые вместе с экспертами будут вещать до матча и после. Будет полное погружение для тех, кто будет жить игрой через телевизор или монитор. Сопровождать встречу ЦСКА и «Краснодара» будут лучший комментатор сезона РПЛ Константин Генич и Михаил Моссаковский.

8. Конец первого изоляционного сезона в России. Грустный пункт, но важный. Наш футбол заканчивает первый сезон, когда мы от начала до конца изолированы от международных турниров. Время подведения некоторых итогов. Считаем, что они не самые плохие. Да, отстранение сборной и от еврокубков держим в уме, но в целом футбол в стране никуда не делся, чемпионат проводится в штатном режиме, индустрия жива. С оговорками, но жива.

9. Конец экспериментального сезона Кубка. Сколько было скепсиса насчет нового кубкового формата, который сама жизнь заставила придумать. Подводить итоги, получилось или нет, можно будет после главного матча. Как вам этот сезон? Можете поделиться мнением в комментариях.

10. Начало нового сезона. Этот суперфинал – мостик в будущий сезон. Узнаем соперника «Зенита» по Суперкубку (он пройдет в Казани). Станет известна вывеска большого матча, которого будем ждать в течение месяца. Кто бы ни оказался оппонентом питерцев, безоговорочными фаворитами они не будут и это неплохо.

Итак, 11 июня, воскресенье. 17:00 мск. «Краснодар» – ЦСКА. Следите за матчем и за всем, что его окружает, на «Бомбардире».

Текст: Владислав ЖуринФото: официальный сайт ЦСКА, официальный сайт «Краснодара», Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Краснодар
Комментарии (30)
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Persona_non_Grata
1686387361
Потому, что как говорится - "на безрыбье и рак - рыба" (((
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BoevStas1
1686391566
Краснодар вперёд!!! Первый трофей ждёт вас!удачи!!!
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ALEX ML
1686391595
Потому что нет Зенита
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НикКин
1686406800
Это помойка года убили нормальный кубок а это не пойми что стало
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ScarlettOgusania
1686416464
сегодня над Лужниками парили две головы мерина и бычка, надувные, конечно) а завтра хотелось бы яркого матча с забитыми голами и серией пенальти! отдаю предпочтение бычкам, им трофей важнее, со щитом или на щите!
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Fju-2
1686416710
Ну выиграет ЦСКА очередной кубок, глобально от этого ничего не изменится. Продление бана для российских клубов и сборной, да даже введение фан айди - гораздо более значимые события.
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Из Твери Леха
1686418276
Нормальный формат я б еще глянул, а это вот цирковое шоу нет желания. Убили и без того убитый смысл кубка России.
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Garrincha58
1686420811
придумали фигню какую то суперфинал что это за фигня обыкновенный финал как и было сто лет назад сейчас нас везде забанили так надо что то самим придумать вот и выдумали то чего нет в принципе я понимаю групповой этап в кубке ещё так себе но когда команды вылетают и опять снова играют дальше это уже ни в какие ворота не лезет тут спортивный принцип нарушен полностью так какой же это суперфинал???
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paracetamol
1686472337
Главное событие - 10-е чемпионство Зенита. Борьба за второстепенный трофей - дело третьестепенное!
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Ziklop
1686483336
главное событие для болельщиков Краснодара и ЦСКА , остальные спокойно вспримут победу любой команды! приятнее будет если быки смогут показать толковую игру, но уж слишком они нестабильны, да су** безбородов скорее всего будет не на их стороне.
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