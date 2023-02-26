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  • «Требуются болельщики». «Зенит» за 500 рублей привлекает на матч с «Пари НН» студентов и подработчиков

«Требуются болельщики». «Зенит» за 500 рублей привлекает на матч с «Пари НН» студентов и подработчиков

26 февраля 2023, 09:51
26

Профильный телеграм-канал фанатов «Зенита» сообщил, что клуб испытывает проблемы с реализацией билетов на домашние матчи РПЛ. В связи с этим клуб привлекает на стадион нефутбольную аудиторию.

В студенческих сообществах Санкт-Петербурга и сайтах для подработчиков опубликованы объявления с призывом побывать на ближайшем матче РПЛ против «Пари НН». За это можно заработать 500 рублей.

Сообщается, что на игру с «Пари НН» продано меньше 1000 билетов.

  • Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина накануне заявила, что «Зенит» – самый популярный клуб России.

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Источник: телеграм-канал ZenitCafe
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (26)
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rash1959
1677395082
И это типа самый "популярный" футбольный клуб? Позорное общество синит. тьфу, бл..., грязные твари. Все на выборы! Бюджетникам предоставляется отгул.
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Karpathian
1677397745
Фан Уйди просто офигенный план
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jek718875
1677398492
Я согласен за бесплатно, но для прибытия мне понадобится билет на самолёт ,в наличии имеется только Эл.самокат, добираться буду месяца полтора(до стадиона 4459км.)
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Enter2006
1677399981
Миллеру, лизуну одной известной задницы, приказали потрудиться. )) Авиабилеты в СПБ "туда-обратно" бесплатно не дадут? Я бы подумал ))
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Plyash
1677400246
Надо же,а я где-то слышал,что Питерский клуб самый популярный в России...А оно во как,даже свои,домашние болелы,билеты покупать не хотят на сб.Южной американии.Надо ещё объяву дать по всей Ленинградской области,должно помочь - ведь там ребята не такие балованные,авось пополнят нестройные ряды в голубеньких маечках.
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Enter2006
1677400633
Дожили, теперь за просмотр матча "самой лучшей команды России" деньги доплачивают! Аааа-хахахаа-ха! )) Я не припомню времени позорнее за всю историю футбола в России и СССР!!!
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шахта Заполярная
1677402286
Позорище помойное. Видать совсем тяжело с болелами в "самом популярном клубе" Сейчас студентов отлавливают, а они даже за деньги не идут, а завтра бабулек у подъездов будут заманивать. Вход на голубую арену с бананами запрещен.
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jet andy
1677403803
Спасибо депутатам за фан айди.
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Play
1677406839
Ну по традиции всех **** с Невского соберут, заработают ребята по пятихатке. Самый популярный клуб же.
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BRO_football
1677414609
Ну и позорище! Всё Зениту дали - бесконечное бабло из бюджета и крупных город на 5 млн человек без конкуренции с другими футбольными клубами. А Зенит всё равно свой стадион заполнить не может! Российский футбол в заднице! Теперь официально!
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