«Требуются болельщики». «Зенит» за 500 рублей привлекает на матч с «Пари НН» студентов и подработчиков

Профильный телеграм-канал фанатов «Зенита» сообщил, что клуб испытывает проблемы с реализацией билетов на домашние матчи РПЛ. В связи с этим клуб привлекает на стадион нефутбольную аудиторию.

В студенческих сообществах Санкт-Петербурга и сайтах для подработчиков опубликованы объявления с призывом побывать на ближайшем матче РПЛ против «Пари НН». За это можно заработать 500 рублей.

Сообщается, что на игру с «Пари НН» продано меньше 1000 билетов.

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина накануне заявила, что «Зенит» – самый популярный клуб России.

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