«Уверенная победа самой популярной команды страны». Глава «Зенита» Илюхина – о разгроме «Волги»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала победу команды над «Волгой» в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). Итоговый счет – 3:0.

«Мы соскучились по футболу, был большой перерыв. Уверенная победа самой популярной команды страны. Ребята — молодцы, отличная игра. Бодрый, уверенный футбол, особенно для такой погоды», – сказала Илюхина.

Гол и ассист у форварда «Зенита» Матео Кассьерры.

В следующем раунде «Зенит» сыграет с клубом РПЛ.

На следующей неделе возобновится РПЛ.

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