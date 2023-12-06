Питерский «Зенит» гордо носит звание самого успешного и титулованного клуба в новейшей истории российского футбола. Начиная с 2000 года команда 9 раз выигрывала чемпионат страны. По этому показателю «Зенит» значительно опережает всех конкурентов. Еще в советские годы за главный клуб Санкт-Петербурга выступали многие яркие бомбардиры. Ну а в XXI веке выдающихся голеадоров, блиставших в сине-бело-голубой футболке, стало намного больше. Вашему вниманию – лучшие из лучших: главные бомбардиры за всю историю «Зенита».

10. Мигел Данни

Игры за «Зенит»: 256

Голы за «Зенит»: 68

Открывает топ-10 игрок, который стал звездой российского чемпионата еще до перехода в «Зенит». Португальский хавбек ярко проявил себя в московском «Динамо», а потом отправился в Санкт-Петербург. Сумма трансфера тогда, в 2008 году, составила 30 миллионов евро. Данни идеально дебютировал за новый клуб – забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед». «Зенит» в тот день выиграл Суперкубок УЕФА. Всего же в составе питерцев португалец трижды брал золото РПЛ, завоевал множество других трофеев. Самым результативным для него стал сезон 2013/14, когда полузащитник забил 16 голов в 36 матчах за клуб.

9. Халк

Игры за «Зенит»: 148

Голы за «Зенит»: 77

Бразильский супер-форвард перешел в «Зенит» в сентябре 2012 года из португальского «Порту», с которым выигрывал Лигу Европы и множество внутренних трофеев. В Санкт-Петербурге нападающий делал то, что от него и ждали – солировал в атаке команды и очень много забивал. Халк провел за «Зенит» 4 успешных сезона. Выигрывал гонку лучших бомбардиров и ассистентов РПЛ, а однажды даже получил награду «Футбольный джентльмен года в России».

8. Владимир Казаченок

Игры за «Зенит»: 219

Голы за «Зенит»: 78

Дебютировал за основную команду в 1972 году. После нескольких успешных сезонов в составе «Зенита» отправился в московское «Динамо», где провел два года. Ну а лучший период в карьере игрока случился уже после возвращения в родной клуб. В 1980 году «Зенит» взял бронзу чемпионата СССР, а Казаченка признали лучшим футболистом команды того сезона.

7. Андрей Аршавин

Игры за «Зенит»: 376

Голы за «Зенит»: 80

Аршавина часто называют лучшим футболистом в постсоветской истории страны. Выступая за «Зенит», быстро завоевал любовь болельщиков своей яркой атакующей игрой. Выиграл с питерцами множество трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА, триумфально съездил на Евро-2008, где взял с национальной командой бронзу. Гол Аршавина в ворота Эдвина ван дер Сара в четвертьфинале того турнира стал одним из самых ярких моментов в истории российского футбола. По итогам того сезона занял шестое место в голосовании за звание лучшего игрока мира – опрос проводил журнал France Football. Это лучший результат для игроков из нашей страны после распада СССР. Провел несколько лет в лондонском «Арсенале», а потом вернулся в «Зенит», с которым завоевал еще один титул чемпиона РПЛ. Заканчивал игровую карьеру в казахстанском клубе «Кайрат».

6. Лев Бурчалкин

Игры за «Зенит»: 423

Голы за «Зенит»: 82

Начинал выступать на позиции центрального защитника, но уже после попадания в дубль «Зенита» переквалифицировался в нападающего. За основу дебютировал в 1957 году. Невысокого роста, крепко сложенный, этот форвард обладал и высокой скоростью, и выдающейся техникой. Всю игровую карьеру провел в «Зените». Самым памятным считал гол, забитый с 30 метров в «девятку» Льву Яшину.

5. Владимир Клементьев

Игры за «Зенит»: 346

Голы за «Зенит»: 84

Первой командой в футбольной биографии Клементьева стало ленинградское «Динамо». Уже оттуда он перешел в «Зенит». Трижды становился лучшим бомбардиром команды в сезоне. В 1984 году стал вместе с клубом чемпионом СССР.

4. Юрий Желудков

Игры за «Зенит»: 266

Голы за «Зенит»: 87

Еще один лидер чемпионского «Зенита-1984. Обладал мощным ударом с левой ноги. Часто забивал со штрафных. Была даже особая «точка Желудкова» – метрах в 20-25 от ворот – излюбленная дистанция для мастера стандартных положений. Известен случай, когда в матче между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве Желудков дважды поразил ворота Рината Дасаева почти идентичными штрафными ударами – в один и тот же угол.

3. Владимир Кулик

Игры за «Зенит»: 220

Голы за «Зенит»: 102

Выступал за «Зенит» с 1991 по 1997 годы. Автор последнего гола в истории стадиона имени Кирова. На месте этого сооружения впоследствии построили «Газпром Арену». Провел яркую карьеру в двух клубах – помимо «Зенита», блистал в ЦСКА. На протяжении девяти лет подряд становился лучшим бомбардиром своего клуба в сезоне.

2. Артем Дзюба

Игры за «Зенит»: 249

Голы за «Зенит»: 108

Дзюба присоединился к «Зениту» летом 2015 года. Переход вышел скандальным – воспитанник «Спартака» не продлил контракт с московским клубом и отправился в стан конкурентов. За «Зенит» провел семь неполных сезонов. Четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ. Больше всего забил в своем первом же сезоне за питерцев – 23 гола в 44 матчах. Лучший, наряду с Александром Кержаковым, бомбардир в истории сборной России – на его счету 30 голов за национальную команду. В матчах Премьер-Лиги забил 160 голов – это рекорд турнира.

1. Александр Кержаков

Игры за «Зенит»: 386

Голы за «Зенит»: 163

Лучший бомбардир в истории не только «Зенита», но и всего российского футбола – забил за карьеру 233 гола. Девизом нападающего считается выражение: «Бил, бью и буду бить». Эту фразу приписывают Кержакову, хотя сам он ее не произносил. Слоган придумала корреспондентка «Спорт-Экспресса» Дина Юрьева. Интересно, что Кержаков, забивший за карьеру множество голов, лишь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата России – случилось это в 2004 году.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»

Данные взяты с сайта Transfermarkt: