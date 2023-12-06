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  • Лучшие бомбардиры «Зенита» за всю историю: обогнал ли Дзюба Кержакова?

Лучшие бомбардиры «Зенита» за всю историю: обогнал ли Дзюба Кержакова?

Питерский «Зенит» гордо носит звание самого успешного и титулованного клуба в новейшей истории российского футбола. Начиная с 2000 года команда 9 раз выигрывала чемпионат страны. По этому показателю «Зенит» значительно опережает всех конкурентов. Еще в советские годы за главный клуб Санкт-Петербурга выступали многие яркие бомбардиры. Ну а в XXI веке выдающихся голеадоров, блиставших в сине-бело-голубой футболке, стало намного больше. Вашему вниманию – лучшие из лучших: главные бомбардиры за всю историю «Зенита».

10. Мигел Данни

Игры за «Зенит»: 256

Голы за «Зенит»: 68

Открывает топ-10 игрок, который стал звездой российского чемпионата еще до перехода в «Зенит». Португальский хавбек ярко проявил себя в московском «Динамо», а потом отправился в Санкт-Петербург. Сумма трансфера тогда, в 2008 году, составила 30 миллионов евро. Данни идеально дебютировал за новый клуб – забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед». «Зенит» в тот день выиграл Суперкубок УЕФА. Всего же в составе питерцев португалец трижды брал золото РПЛ, завоевал множество других трофеев. Самым результативным для него стал сезон 2013/14, когда полузащитник забил 16 голов в 36 матчах за клуб.

9. Халк

Игры за «Зенит»: 148

Голы за «Зенит»: 77

Бразильский супер-форвард перешел в «Зенит» в сентябре 2012 года из португальского «Порту», с которым выигрывал Лигу Европы и множество внутренних трофеев. В Санкт-Петербурге нападающий делал то, что от него и ждали – солировал в атаке команды и очень много забивал. Халк провел за «Зенит» 4 успешных сезона. Выигрывал гонку лучших бомбардиров и ассистентов РПЛ, а однажды даже получил награду «Футбольный джентльмен года в России».

8. Владимир Казаченок

Игры за «Зенит»: 219

Голы за «Зенит»: 78

Дебютировал за основную команду в 1972 году. После нескольких успешных сезонов в составе «Зенита» отправился в московское «Динамо», где провел два года. Ну а лучший период в карьере игрока случился уже после возвращения в родной клуб. В 1980 году «Зенит» взял бронзу чемпионата СССР, а Казаченка признали лучшим футболистом команды того сезона.

7. Андрей Аршавин

Игры за «Зенит»: 376

Голы за «Зенит»: 80

Аршавина часто называют лучшим футболистом в постсоветской истории страны. Выступая за «Зенит», быстро завоевал любовь болельщиков своей яркой атакующей игрой. Выиграл с питерцами множество трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА, триумфально съездил на Евро-2008, где взял с национальной командой бронзу. Гол Аршавина в ворота Эдвина ван дер Сара в четвертьфинале того турнира стал одним из самых ярких моментов в истории российского футбола. По итогам того сезона занял шестое место в голосовании за звание лучшего игрока мира – опрос проводил журнал France Football. Это лучший результат для игроков из нашей страны после распада СССР. Провел несколько лет в лондонском «Арсенале», а потом вернулся в «Зенит», с которым завоевал еще один титул чемпиона РПЛ. Заканчивал игровую карьеру в казахстанском клубе «Кайрат».

6. Лев Бурчалкин

Игры за «Зенит»: 423

Голы за «Зенит»: 82

Начинал выступать на позиции центрального защитника, но уже после попадания в дубль «Зенита» переквалифицировался в нападающего. За основу дебютировал в 1957 году. Невысокого роста, крепко сложенный, этот форвард обладал и высокой скоростью, и выдающейся техникой. Всю игровую карьеру провел в «Зените». Самым памятным считал гол, забитый с 30 метров в «девятку» Льву Яшину.

5. Владимир Клементьев

Игры за «Зенит»: 346

Голы за «Зенит»: 84

Первой командой в футбольной биографии Клементьева стало ленинградское «Динамо». Уже оттуда он перешел в «Зенит». Трижды становился лучшим бомбардиром команды в сезоне. В 1984 году стал вместе с клубом чемпионом СССР.

4. Юрий Желудков

Игры за «Зенит»: 266

Голы за «Зенит»: 87

Еще один лидер чемпионского «Зенита-1984. Обладал мощным ударом с левой ноги. Часто забивал со штрафных. Была даже особая «точка Желудкова» – метрах в 20-25 от ворот – излюбленная дистанция для мастера стандартных положений. Известен случай, когда в матче между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве Желудков дважды поразил ворота Рината Дасаева почти идентичными штрафными ударами – в один и тот же угол.

3. Владимир Кулик

Игры за «Зенит»: 220

Голы за «Зенит»: 102

Выступал за «Зенит» с 1991 по 1997 годы. Автор последнего гола в истории стадиона имени Кирова. На месте этого сооружения впоследствии построили «Газпром Арену». Провел яркую карьеру в двух клубах – помимо «Зенита», блистал в ЦСКА. На протяжении девяти лет подряд становился лучшим бомбардиром своего клуба в сезоне.

2. Артем Дзюба

Игры за «Зенит»: 249

Голы за «Зенит»: 108

Дзюба присоединился к «Зениту» летом 2015 года. Переход вышел скандальным – воспитанник «Спартака» не продлил контракт с московским клубом и отправился в стан конкурентов. За «Зенит» провел семь неполных сезонов. Четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ. Больше всего забил в своем первом же сезоне за питерцев – 23 гола в 44 матчах. Лучший, наряду с Александром Кержаковым, бомбардир в истории сборной России – на его счету 30 голов за национальную команду. В матчах Премьер-Лиги забил 160 голов – это рекорд турнира.

1. Александр Кержаков

Игры за «Зенит»: 386

Голы за «Зенит»: 163

Лучший бомбардир в истории не только «Зенита», но и всего российского футбола – забил за карьеру 233 гола. Девизом нападающего считается выражение: «Бил, бью и буду бить». Эту фразу приписывают Кержакову, хотя сам он ее не произносил. Слоган придумала корреспондентка «Спорт-Экспресса» Дина Юрьева. Интересно, что Кержаков, забивший за карьеру множество голов, лишь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата России – случилось это в 2004 году.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»

Данные взяты с сайта Transfermarkt:

Игрок Матчи Голы
1. Александр Кержаков 386 163
2. Артем Дзюба 249 108
3. Владимир Кулик 220 102
4. Юрий Желудков 266 87
5. Владимир Клементьев 346 84
6. Лев Бурчалкин 423 82
7. Андрей Аршавин 376 80
8. Владимир Казаченок 219 78
9. Халк 148 77
10. Мигел Данни 256 68

Россия. Премьер-лига Россия. Кубок
Комментарии (5)
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1701893432
Дзюба последний нападающий, который ещё играет я так понял ? Больше у нас нет забивных напов к сожалению
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Benifacto
1701973887
ну показали бы и кафы игра гол чтоль...а так стата неполная
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zenitforever2015
1702900067
При всём уважении , Володя Кулик здесь не очень к месту.... Большинство голов в первой лиге.
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