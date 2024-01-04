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    • Какой команде чаще всего забивал Промес? В списке любимых клиентов голландца – клуб из Москвы

    Какой команде чаще всего забивал Промес? В списке любимых клиентов голландца – клуб из Москвы


    4.3
    Голосов: 3
    04.01.2024 23:20
    Изучаем статистику сегодняшнего именинника.

    Любимцу спартаковских болельщиков, одному из лидеров и лучшему бомбардиру команды Квинси Промесу исполнилось 32 года. Клуб поздравил футболиста через соцсети: «Одного поста не хватит, чтобы описать все достижения Братухи в «Спартаке». Желаем, чтобы этот список только пополнялся! С днeм рождения, Квинси!» – сказано в официальном сообщении.

    Промес стал участником и даже творцом практически всех больших побед «Спартака» в новейшей истории. Выигрывал золото чемпионата России и Суперкубок в 2017 году, пять лет спустя поднимал над головой Кубок страны. Блистал в еврокубковых матчах – громил вместе с командой «Севилью» в Лиге чемпионов, забивал голы в победном гостевом матче Лиги Европы против «Наполи».

    Промес провел за«Спартак» 235 официальных матчей, в которых забил 114 голов. Он лучший бомбардир команды в российской истории и самый результативный игрок Премьер-Лиги среди легионеров. Мы подробно изучили статистику нидерландца в московской команде. Свои первые голы за «Спартак» он забил 14 сентября 2014 года в ворота московского «Торпедо». В тот день он проводил пятый матч за клуб и отметился дублем, а команда победила – 3:1. Торпедовцы входят в число 25 российских команд, ворота которых поражал Промес. В рейтинге любимых клубов нидерландца лидируют «Динамо» и «Краснодар» – он отгрузил и тем, и другим по 8 голов. 7 раз Промес забивал «Крыльям Советов». Отличился Квинси и в заключительном матче 2023 года – перед тем, как отправиться на зимние каникулы, «Спартак» разгромил самарцев дома 3:0.

    6 раз игрок забивал «Зениту». Питерцы, кстати, не должны быть в обиде на Промеса. Матчи со «Спартаком», в которых отличается нидерландец, часто становятся для зенитовцев триумфальными. Так было в октябре 2021 года, когда команда из Санкт-Петербурга разбила «Спартак» со счетом 7:1. Забил Квинси и в другом памятном матче – 7 мая прошлого года «Зенит» обыграл дома «Спартак» 3:2 и обеспечил себе золото РПЛ.

    ЦСКА долгое время считался крайне неудобным соперником для Промеса. Впервые ворота Игоря Акинфеева он поразил в 2017 году, через 2,5 года после дебюта за «Спартак». В том матче он оформил дубль, а команда победила 3:0. Отличился голландец и в недавнем дерби – в октябре прошлого года принципиальное противостояние завершилось вничью 2:2. В целом можно казать, что Промес подтянул статистику в матчах против ЦСКА – заклятым друзьям он забил уже 5 голов.

    Чаще всего Квинси забивает с передач Александра Соболева – седьмой номер «Спартака» ассистировал «десятке» уже шесть раз. По пять голевых передач на Промеса сделали Зе Луиш и Дмитрий Комбаров.

    13 голов за «Спартак» голландец забил с пенальти. 7 попыток он не реализовал. Наверное, самым запоминающимся из неиспользованных шансов стал его удар с 11-метровой отметки в гостевом матче с «Пари Нижний Новгород». Арбитр той встречи Сергей Иванов отменил гол после просмотра видеоповтора. Оказалось, что в момент удара Промес нарушил правила. Сначала он коснулся мяча опорной ногой и лишь потом пробил, допустив двойное касание.

    3 гола Квинси забил прямыми ударами со штрафных. 45 его мячей оказались для «Спартака» победными.

    Сумеет ли Промес побить казавшиеся вечными рекорды московской команды? Лучшим бомбардиров в истории клуба, с учетом советских времен, много лет остается Никита Симонян. На его счету 159 голов за «Спартак» – на 45 больше, чем у голландца. Солидное отставание, даже для такого голеадора, как Квинси. А вот в тройку главных снайперов в истории клуба он вполне может ворваться уже в этом году. От третьего места, которое занимает Галимзян Хусаинов, Промес отстает на 15 голов.

    С днем рождения, Квинси!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Edgar Breshchanov, Stupnikov Alexander, Dmitry Golubovich / Global look press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии (12)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704372225
    А вот Кержаков Санька к примеру отгрузил хрякам 14 голов, играя за Зенит. Хряки это его любимый клуб. Больше никто не сподобился им забить! Гыгыгы
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    Project Бабангида
    1704373530
    коль уж речь о нидерландах то тут слово "забивал" приобретает двоякий оттенок. думаю что чаще всего он "забивал" в туалете
    Ответить
    Cleaner
    1704389096
    Какая разница кому забивал невыездной Промес, который укрывается Спартаком?...
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    FReeMan1409
    1704401668
    Так держать, Антха, на зло всем недоброжелателям и вонючкам !!!
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    Алексей З
    1704427860
    Надо признать , что Промес - наше всё, истинная Легенда и Лидер клуба. С днём Рождения , Антоха !!!
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    Semenycch
    1704548801
    Преступникам, наркоторговцам не место в Российских футбольных лигах! Нужно выслать этого преступника на родину!
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