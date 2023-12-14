Трансферы российского футбола – следите вместе с «Бомбардиром»

Всем привет! Это «Бомбардир». Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 22 января и продлится ровно месяц. Новости о возможных переходах игроков, как и всегда, появляются задолго до официального начала большой футбольной ярмарки. Давайте вместе следить за вероятными трансферами. Поехали!

• «Зенит» можно назвать лидером чемпионата по трансферным слухам. Это касается как входящих, так и исходящих переходов. Пишут, что этой зимой команду из Санкт-Петербурга могут покинуть несколько бразильцев, в том числе Вендел. СМИ сообщали о желании игрока перейти во «Фламенго». Агент полузащитника пока все опровергает.

Защитник «Зенита» Ренан интересен нескольким европейским клубам, в том числе английскому «Вест Хэму». По данным Globo, сам игрок больше не видит себя в «Зените» и планирует вернуться в бразильский чемпионат.

Полузащитник питерской команды Алексей Сутормин сообщил в интервью «Известиям», что его не устраивает игровое время, которое он получает в «Зените».Футболист намерен обсудить ситуацию с руководством клуба.

Игроков для усиления состава «Зенит» ищет на хорошо изученном бразильском рынке. По неофициальным данным, клуб предложил 18 миллионов евро за нападающего «Палмейраса» Артура. Игроку 25 лет. В минувшем сезоне футболист провел за команду из Сан-Паулу 59 матчей, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

Пишут, что «Зенит» интересуется защитником «Сан-Паулу» Бералдо и может предложить за игрока 25 миллионов евро. Сам 20-летний футболист уже раскрыл свои ближайшие планы. Заявил, что хочет отдохнуть после сложного сезона. Останется ли он в своей нынешней команде или сменит клуб, хавбек не знает.

• «Спартак» это зимой может усилиться нападающим сборной Камеруна Венсаном Абубакаром. Об этом сообщают турецкие СМИ. 31-летний форвард выступает за «Бешикташ». Камерунец сейчас лишен игровой практики – клуб вывел его и еще четырех футболистов из состава про причине их неэффективности, пишет Spor Haberleri.

Московский клуб интересуется мексиканским нападающим Алексисом Вегой, сообщает ESPN. 26-летний форвард за местную команду «Гвадалахара». Исполнительный директор клуба Фран Перес подтвердил, что несколько российских команд следят за этим игроком. В числе претендентов на Вегу называют также «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Зимой «Спартак» могут покинуть несколько статусных игроков, в том числе и действующий капитан команды Георгий Джикия. Защитник потерял место в стартовом составе. СМИ сообщали о конфликте между Джикией и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. По информации Metaratings, игрок вскоре может перейти в другой московский клуб – «Локомотив».

Имя нападающего «Спартака» Квинси Промеса также фигурирует в списке возможных исходящих трансферов. Нидерландский вингер привлек своей яркой атакующей игрой турецкий «Бешикташ», сообщает интернет-издание Haber.com

Фото: Stupnikov Alexander, Maksim Konstantinov, Marco GalvÃƒÂ£O, IMAGO/Ricardo Fernandes, Panoramic / Global look press