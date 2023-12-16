Трансферы российского футбола – следите вместе с «Бомбардиром»

Всем привет! Это «Бомбардир». Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 22 января и продлится ровно месяц. Новости о возможных переходах игроков, как и всегда, появляются задолго до официального начала большой футбольной ярмарки. Давайте вместе следить за вероятными трансферами. Поехали!

16 декабря

• Капитан «Спартака» Георгий Джикия этой зимой может присоединиться к лидеру РПЛ. «Краснодар» рассмотрит кандидатуру защитника, если в ближайшее трансферное окно команду покинет Хуниор Алонсо, пишет «РБ Спорт».

Контракт Джикии с московским клубом истекает следующим летом, договориться о новом соглашении стороны пока не могут. Возможно, уже в январе «Спартаку» придется отпустить 30-летнего игрока, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию.

• «Спартак» активно ищет нападающего, который может помочь москвичам во второй половине сезона. Клуб рассматривает кандидатуру 18-летнего сербского форварда Милоша Луковича, выступающего на родине за команду ИМТ. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма сделки может составить 5,7 миллиона евро. Также в контракте будет прописан пункт, по которому сербский клуб получит 20% от последующей перепродажи нападающего. Форвард показывает вполне достойную, особенно для своего возраста, статистику – в 17 матчах сербской СуперЛиги он забил 8 голов.

• «Пари Нижний Новгород» намерен взять в аренду полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, пишет «Спорт-Экспресс». Клубы близки к тому, чтобы оформить сделку. Вот как информацию о возможном переходе прокомментировал гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов: «Мы пока не можем это комментировать, потому что есть определенные моменты, которые клуб сначала должен выполнить внутри себя. Нет дыма без огня, но пока не могу подтвердить».

15 декабря

• Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре привлек внимание нескольких итальянских клубов – «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». Информацию уже подтвердил представитель футболиста.

• В РПЛ может случиться громкий внутренний трансфер. Хавбек «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян близок к переходу в «Краснодар». По данным журналиста Ивана Карпова, нижегородский клуб может отпустить игрока за 2,5 миллиона евро.

• Защитник ЦСКА Виллиан Роша может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Об этом пишут турецкие футбольные инсайдеры.

Актуальная стоимость бразильского игрока, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

• «Зенит» можно назвать лидером чемпионата по трансферным слухам. Это касается как входящих, так и исходящих переходов. Пишут, что этой зимой команду из Санкт-Петербурга могут покинуть несколько бразильцев, в том числе Вендел. СМИ сообщали о желании игрока перейти во «Фламенго». Агент полузащитника пока все опровергает.

Защитник «Зенита» Ренан интересен нескольким европейским клубам, в том числе английскому «Вест Хэму». По данным Globo, сам игрок больше не видит себя в «Зените» и планирует вернуться в бразильский чемпионат.

Полузащитник питерской команды Алексей Сутормин сообщил в интервью «Известиям», что его не устраивает игровое время, которое он получает в «Зените».Футболист намерен обсудить ситуацию с руководством клуба.

Игроков для усиления состава «Зенит» ищет на хорошо изученном бразильском рынке. По неофициальным данным, клуб предложил 18 миллионов евро за нападающего «Палмейраса» Артура. Игроку 25 лет. В минувшем сезоне футболист провел за команду из Сан-Паулу 59 матчей, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

Пишут, что «Зенит» интересуется защитником «Сан-Паулу» Бералдо и может предложить за игрока 25 миллионов евро. Сам 20-летний футболист уже раскрыл свои ближайшие планы. Заявил, что хочет отдохнуть после сложного сезона. Останется ли он в своей нынешней команде или сменит клуб, хавбек не знает.

• «Спартак» зимой может усилиться нападающим сборной Камеруна Венсаном Абубакаром. Об этом сообщают турецкие СМИ. 31-летний форвард выступает за «Бешикташ». Камерунец сейчас лишен игровой практики – клуб вывел его и еще четырех футболистов из состава про причине их неэффективности, пишет Spor Haberleri.

Московский клуб интересуется мексиканским нападающим Алексисом Вегой, сообщает ESPN. 26-летний форвард за местную команду «Гвадалахара». Исполнительный директор клуба Фран Перес подтвердил, что несколько российских команд следят за этим игроком. В числе претендентов на Вегу называют также «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Зимой «Спартак» могут покинуть несколько статусных игроков, в том числе и действующий капитан команды Георгий Джикия. Защитник потерял место в стартовом составе. СМИ сообщали о конфликте между Джикией и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. По информации Metaratings, игрок вскоре может перейти в другой московский клуб – «Локомотив».

Имя нападающего «Спартака» Квинси Промеса также фигурирует в списке возможных исходящих трансферов. Нидерландский вингер привлек своей яркой атакующей игрой турецкий «Бешикташ», сообщает интернет-издание Haber.com

Фото: PFC-CSKA.com, Edgar Breshchanov, Alexander Kulebyakin, Stupnikov Alexander, Maksim Konstantinov, Marco GalvÃƒÂ£O, IMAGO/Ricardo Fernandes, Panoramic / Global look press

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?