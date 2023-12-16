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Трансферы российского футбола – следите вместе с «Бомбардиром»

16 декабря 2023, 22:35
9

Всем привет! Это «Бомбардир». Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 22 января и продлится ровно месяц. Новости о возможных переходах игроков, как и всегда, появляются задолго до официального начала большой футбольной ярмарки. Давайте вместе следить за вероятными трансферами. Поехали!

16 декабря

• Капитан «Спартака» Георгий Джикия этой зимой может присоединиться к лидеру РПЛ. «Краснодар» рассмотрит кандидатуру защитника, если в ближайшее трансферное окно команду покинет Хуниор Алонсо, пишет «РБ Спорт».

Контракт Джикии с московским клубом истекает следующим летом, договориться о новом соглашении стороны пока не могут. Возможно, уже в январе «Спартаку» придется отпустить 30-летнего игрока, чтобы получить за него хоть какую-то компенсацию.

• «Спартак» активно ищет нападающего, который может помочь москвичам во второй половине сезона. Клуб рассматривает кандидатуру 18-летнего сербского форварда Милоша Луковича, выступающего на родине за команду ИМТ. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма сделки может составить 5,7 миллиона евро. Также в контракте будет прописан пункт, по которому сербский клуб получит 20% от последующей перепродажи нападающего. Форвард показывает вполне достойную, особенно для своего возраста, статистику – в 17 матчах сербской СуперЛиги он забил 8 голов.

• «Пари Нижний Новгород» намерен взять в аренду полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, пишет «Спорт-Экспресс». Клубы близки к тому, чтобы оформить сделку. Вот как информацию о возможном переходе прокомментировал гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов: «Мы пока не можем это комментировать, потому что есть определенные моменты, которые клуб сначала должен выполнить внутри себя. Нет дыма без огня, но пока не могу подтвердить».

15 декабря

• Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре привлек внимание нескольких итальянских клубов – «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». Информацию уже подтвердил представитель футболиста.

• В РПЛ может случиться громкий внутренний трансфер. Хавбек «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян близок к переходу в «Краснодар». По данным журналиста Ивана Карпова, нижегородский клуб может отпустить игрока за 2,5 миллиона евро.

• Защитник ЦСКА Виллиан Роша может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Об этом пишут турецкие футбольные инсайдеры.

Актуальная стоимость бразильского игрока, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

• «Зенит» можно назвать лидером чемпионата по трансферным слухам. Это касается как входящих, так и исходящих переходов. Пишут, что этой зимой команду из Санкт-Петербурга могут покинуть несколько бразильцев, в том числе Вендел. СМИ сообщали о желании игрока перейти во «Фламенго». Агент полузащитника пока все опровергает.

Защитник «Зенита» Ренан интересен нескольким европейским клубам, в том числе английскому «Вест Хэму». По данным Globo, сам игрок больше не видит себя в «Зените» и планирует вернуться в бразильский чемпионат.

Полузащитник питерской команды Алексей Сутормин сообщил в интервью «Известиям», что его не устраивает игровое время, которое он получает в «Зените».Футболист намерен обсудить ситуацию с руководством клуба.

Игроков для усиления состава «Зенит» ищет на хорошо изученном бразильском рынке. По неофициальным данным, клуб предложил 18 миллионов евро за нападающего «Палмейраса» Артура. Игроку 25 лет. В минувшем сезоне футболист провел за команду из Сан-Паулу 59 матчей, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

Пишут, что «Зенит» интересуется защитником «Сан-Паулу» Бералдо и может предложить за игрока 25 миллионов евро. Сам 20-летний футболист уже раскрыл свои ближайшие планы. Заявил, что хочет отдохнуть после сложного сезона. Останется ли он в своей нынешней команде или сменит клуб, хавбек не знает.

• «Спартак» зимой может усилиться нападающим сборной Камеруна Венсаном Абубакаром. Об этом сообщают турецкие СМИ. 31-летний форвард выступает за «Бешикташ». Камерунец сейчас лишен игровой практики – клуб вывел его и еще четырех футболистов из состава про причине их неэффективности, пишет Spor Haberleri.

Московский клуб интересуется мексиканским нападающим Алексисом Вегой, сообщает ESPN. 26-летний форвард за местную команду «Гвадалахара». Исполнительный директор клуба Фран Перес подтвердил, что несколько российских команд следят за этим игроком. В числе претендентов на Вегу называют также «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Зимой «Спартак» могут покинуть несколько статусных игроков, в том числе и действующий капитан команды Георгий Джикия. Защитник потерял место в стартовом составе. СМИ сообщали о конфликте между Джикией и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. По информации Metaratings, игрок вскоре может перейти в другой московский клуб – «Локомотив».

Имя нападающего «Спартака» Квинси Промеса также фигурирует в списке возможных исходящих трансферов. Нидерландский вингер привлек своей яркой атакующей игрой турецкий «Бешикташ», сообщает интернет-издание Haber.com

Фото: PFC-CSKA.com, Edgar Breshchanov, Alexander Kulebyakin, Stupnikov Alexander, Maksim Konstantinov, Marco GalvÃƒÂ£O, IMAGO/Ricardo Fernandes, Panoramic / Global look press

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Трансферы Нижний Новгород Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Краснодар Абубакар Венсан Джикия Георгий Сутормин Алексей Промес Квинси Ренан Вендел Марадишвили Константин Севикян Эдгар Бералдо Лукас Гарре Бенхамин
Комментарии (9)
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ScarlettOgusania
1702573821
хотел про трансферы почитать, а Бомба занимается распространением сплетен, старые слухи постит!)
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slavа0508
1702635463
Ну нормально в Турции не нужен не тянет . так наши позарились как всегда шлак собираем ...
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FCSpartakM
1702712969
локомотив Веру не может купить из-за отсутствия денег на трансферы, а тут пишут про Джикию, который стоит явно дороже. Хотя бы логику включали бы немного
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Валя Ромашина
1704559496
Самое лучшее это набирать в футболисты мигрантов из средний Азии . Они и дешевые и всех перебегают .
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