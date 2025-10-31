Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мексика. Лига МХ
Команды
Гвадалахара
€ 48 млн
Гвадалахара
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ
Сайт:
http://www.chivasdecorazon.com.mx
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11 сентября
4
«Спартак» может отказаться от Альварадо
7 сентября
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
7 сентября
1
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
7 сентября
3
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
6 сентября
4
В ЦСКА и «Динамо» приняли решение по мексиканскому форварду
2025.10.31 08:15
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
2025.10.30 14:09
1
Чичарито извинился за свои слова о женщинах
2025.07.25 09:35
5
Чичарито оштрафовали из-за его скандальных слов про женщин
2025.07.24 10:47
6
Защитник «Локомотива» Монтес высказался о возможном уходе из клуба
2025.06.08 08:20
Чавес отклонил предложение мексиканского клуба
2025.01.10 08:15
В АПЛ сменился лучший мексиканский бомбардир
2025.01.06 14:58
Тошич сообщил, что перешел из «МЮ» в ЦСКА из-за Чичарито
2024.10.18 11:55
1
Игрок сборной Мексики взорвал петарду в пресс-центре
2024.10.04 14:29
35-летний Чичарито нашел новый клуб
2024.01.24 19:17
2
Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
2023.12.07 22:32
«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
2022.11.08 17:55
Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
2022.07.23 08:16
Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»
2022.01.31 22:29
1
«Хетафе» расторг аренду Масиаса. Им интересовался ЦСКА
2022.01.31 16:54
Агент Масиаса: «ЦСКА – топ-клуб. Мы на связи с ними»
2022.01.27 21:12
2
ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса (Иван Карпов)
2022.01.27 16:21
6
Sport24: «Краснодар» сделал предложение о переходе форварда «Гвадалахары» Масиаса
2021.04.26 22:46
1
Международный кубок чемпионов. «Атлетико» обыграл «Гвадалахару» в серии пенальти
2019.07.24 07:41
МКЧ. «Бенфика» обыграла «Гвадалахару»
2019.07.21 02:01
«Реал» сыграет с «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико» на международном Кубке чемпионов
2019.03.27 18:19
4
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
2018.12.15 18:07
4
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
2018.12.10 08:21
3
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2018
2018.09.04 12:43
2
«Гвадалахара» стала победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ
2018.04.26 08:29
1
2
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+