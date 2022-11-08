- 8 ноября 2022
- 17:55 «Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики
- 23 июля 2022
- 08:16 Товарищеский матч. «Ювентус» победил «Гвадалахару»
- 31 января 2022
- 22:29 Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли» 1
- 16:54 «Хетафе» расторг аренду Масиаса. Им интересовался ЦСКА
- 27 января 2022
- 21:12 Агент Масиаса: «ЦСКА – топ-клуб. Мы на связи с ними» 2
- 16:21 ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса (Иван Карпов) 8
- 26 апреля 2021
- 22:46 Sport24: «Краснодар» сделал предложение о переходе форварда «Гвадалахары» Масиаса 1
- 24 июля 2019
- 07:41 Международный кубок чемпионов. «Атлетико» обыграл «Гвадалахару» в серии пенальти
- 21 июля 2019
- 02:01 МКЧ. «Бенфика» обыграла «Гвадалахару»
- 27 марта 2019
- 18:19 «Реал» сыграет с «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико» на международном Кубке чемпионов 4
- 15 декабря 2018
- 18:07 Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом» 4
- 10 декабря 2018
- 08:21 Определились все участники клубного чемпионата мира-2018 3
- 4 сентября 2018
- 12:43 Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2018 2
- 26 апреля 2018
- 08:29 «Гвадалахара» стала победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ
- 15 июня 2017
- 11:52 Видео «Айнтрахт» усилился защитником сборной Мексики
- 21 августа 2016
- 11:53 «Фиорентина» арендует мексиканца Сальседо