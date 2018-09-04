Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2018

Сегодня прошла жеребьeвка клубного чемпионата мира-2018. Турнир состоится в Объединeнных Арабских Эмиратах в декабре.

Его участники – победители континентальных соревнований: «Реал» (Испания), «Гвадалахара» (Мексика), «Аль-Аин» (ОАЭ) и «Тим Веллингтон» (Новая Зеландия). Еще три команды – победители африканской и азиатской Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес – станут известны 9, 10 и 28 ноября соответственно.

Раунд плей-офф

«Аль-Аин» – «Тим Веллингтон»

1/4 финала

Победитель африканской Лиги чемпионов – «Аль-Аин»/»Тим Веллингтон»

Победитель азиатской Лиги чемпионов – «Гвадалахара»

1/2 финала

Победитель африканской Лиги чемпионов или «Аль-Аин»/»Тим Веллингтон» – Победитель Кубка Либертадорес

Победитель азиатской Лиги чемпионов или «Гвадалахара» – «Реал».

Игра за пятое-шестое места состоится 18 декабря, за третье-четвертое места и финал – 22 декабря.