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    Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2018

    Сегодня прошла жеребьeвка клубного чемпионата мира-2018. Турнир состоится в Объединeнных Арабских Эмиратах в декабре.

    Его участники – победители континентальных соревнований: «Реал» (Испания), «Гвадалахара» (Мексика), «Аль-Аин» (ОАЭ) и «Тим Веллингтон» (Новая Зеландия). Еще три команды – победители африканской и азиатской Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес – станут известны 9, 10 и 28 ноября соответственно.

    Раунд плей-офф

    «Аль-Аин» – «Тим Веллингтон»

    1/4 финала

    Победитель африканской Лиги чемпионов – «Аль-Аин»/»Тим Веллингтон»

    Победитель азиатской Лиги чемпионов – «Гвадалахара»

    1/2 финала

    Победитель африканской Лиги чемпионов или «Аль-Аин»/»Тим Веллингтон» – Победитель Кубка Либертадорес

    Победитель азиатской Лиги чемпионов или «Гвадалахара» – «Реал».

    Игра за пятое-шестое места состоится 18 декабря, за третье-четвертое места и финал – 22 декабря.

    Источник: Goal.com

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    04.09.2018 12:43
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