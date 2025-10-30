Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики

ЦСКА заинтересован в нападающем «Гвадалахары» Армандо Гонсалесе. Мексиканский клуб готов продать игрока за сумму около 10 миллионов евро.

Зарплата 22-летнего Гонсалеса в «Гвадалахаре» составляет около 400 тысяч евро в год.

Ранее издание Record сообщило, что клубы из России проявляют интерес к форварду. Позже стало известно, что в трансфере футболиста заинтересован ЦСКА, а также команды с Ближнего Востока.