Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики

ЦСКА заинтересован в нападающем «Гвадалахары» Армандо Гонсалесе. Мексиканский клуб готов продать игрока за сумму около 10 миллионов евро.
Зарплата 22-летнего Гонсалеса в «Гвадалахаре» составляет около 400 тысяч евро в год.
Ранее издание Record сообщило, что клубы из России проявляют интерес к форварду. Позже стало известно, что в трансфере футболиста заинтересован ЦСКА, а также команды с Ближнего Востока.
- В этом сезоне Гонсалес сыграл за «Гвадалахару» в 18 матчах, забил 11 голов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.
- Контракт форварда с нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года.
Источник: Legalbet