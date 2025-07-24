Чичарито оштрафовали из-за его скандальных слов про женщин

Форварда «Гвадалахары» Хавьера Эрнандеса оштрафовали за высказывания про женщин.

Чичарито ранее оказался в центре скандала, заявив про женщин: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно».

Федерация футбола Мексики сообщила, что Комиссия по гендерным вопросам и многообразию провела расследование и оштрафовала футболиста, а также вынесла ему официальное предупреждение. В случае повторных нарушений к Чичарито могут быть применены более серьeзные санкции.