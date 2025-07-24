Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чичарито оштрафовали из-за его скандальных слов про женщин

Сегодня, 10:47
5

Форварда «Гвадалахары» Хавьера Эрнандеса оштрафовали за высказывания про женщин.

Чичарито ранее оказался в центре скандала, заявив про женщин: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно».

Федерация футбола Мексики сообщила, что Комиссия по гендерным вопросам и многообразию провела расследование и оштрафовала футболиста, а также вынесла ему официальное предупреждение. В случае повторных нарушений к Чичарито могут быть применены более серьeзные санкции.

Еще по теме:
В АПЛ сменился лучший мексиканский бомбардир
Тошич сообщил, что перешел из «МЮ» в ЦСКА из-за Чичарито 2
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб
Источник: Goal.com
Гвадалахара Чичарито
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1753343574
_ дОжили
Ответить
Semenycch
1753344175
Скажи спасибо что за правду не расстреляли!
Ответить
k611
1753346117
Что такого "криминального" он сказал... Делают бурю в стакане воды...
Ответить
BarStep
1753346179
Ааа, тама - это вам не тута :))
Ответить
Damir07
1753346509
И что он такого сказал? Если бы он это у нас сказал на руках носили бы а там кого то чем то намёк на то что обзывают могут на всю жизнь посадить
Ответить
Главные новости
Семак ответил, выйдет ли Жерсон в старте «Зенита» на матч с «Рубином»
13:04
Реакция Виллаш-Боаша на интерес «Порту» к Черникову
12:52
Фото«Милан» объявил о трансфере защитника, которым интересовался ЦСКА
12:47
ФотоНазначены судьи на матчи 2-го тура РПЛ
12:34
3
«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ
12:30
4
«Динамо» договорилось о трансфере экс-игрока ЦСКА
12:23
1
Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может»
11:36
18
Луис Энрике отправил игрока за 90 миллионов в дубль «ПСЖ»
11:25
Мостовой назвал народную команду в России: «Здесь бесполезно спорить»
10:50
17
Чичарито оштрафовали из-за его скандальных слов про женщин
10:47
5
Все новости
Все новости
Сейшельские острова готовы сыграть со сборной России
12:40
«Динамо» договорилось о трансфере экс-игрока ЦСКА
12:23
1
Слишкович сравнил ЦСКА Николича с Челестини
11:51
Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может»
11:36
18
Луис Энрике отправил игрока за 90 миллионов в дубль «ПСЖ»
11:25
Рахимов объяснил, почему Даку тренировался в шлеме перед игрой с «Зенитом»
11:18
Мостовой назвал народную команду в России: «Здесь бесполезно спорить»
10:50
17
Чичарито оштрафовали из-за его скандальных слов про женщин
10:47
5
Игрок сборной США, которым интересуется «Зенит», пока не готов к переезду в Россию
10:30
Выступавший 8 лет за «Ахмат» Бериша может перейти в другую команду РПЛ
10:25
2
Джикия сегодня официально подпишет контракт с новым клубом
10:18
3
Погребняк назвал главную цель «Зенита» в трансферное окно
09:50
3
«Атлетико» объявил о трансфере игрока за 34 миллиона
09:37
Колыванов оценил дебют Заболотного за «Спартак»
09:25
3
Мостовой посоветовал Пиняеву сменить «Локомотив» на ЦСКА
09:18
7
«Глаза на затылке»: Корнеев оценил нового игрока «Краснодара»
09:00
3
«Реал» за 100+ миллионов хочет подписать обладателя «Золотого мяча»
08:45
1
ФотоВыступавший 17 лет за «Атлетико» Сауль покинул клуб
01:37
2
Игрок сборной России может перейти в «Порту»
01:32
5
Отказ Пиняева ЦСКА, Перрен – в «Краснодаре», Олусегун – в «Пари НН», Рэшфорд – в «Барсе» и другие новости
00:18
В «Реале» новая «десятка»
Вчера, 23:54
2
Непомнящий определил слабейший клуб РПЛ
Вчера, 23:47
3
Джикия дебютировал за новый клуб
Вчера, 23:37
19
Фото40-летний Янг нашел новый клуб
Вчера, 23:23
Талалаев рассказал о подготовке «Балтики» к «Спартаку»
Вчера, 23:12
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 