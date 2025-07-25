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Чичарито извинился за свои слова о женщинах

25 июля 2025, 09:35
5

Нападающий «Гвадалахары» Хавьер Эрнандес принес извинения женщинам.

  • 37-летний мексиканец ранее оказался в центре скандала, заявив про женщин: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение».
  • Федерация футбола Мексики оштрафовала форварда за эти высказывания.

«Глубоко сожалею о любом недопонимании или дискомфорте, которые могли вызвать мои недавние слова. У меня никогда не было намерения причинять боль или вносить раздор.

Мой приоритет как отца, мужчины и члена этого сообщества – действовать с уважением, скромностью и ответственностью. Я слушаю, размышляю и постараюсь выражать свои мысли с большей ясностью и чуткостью, особенно по таким деликатным вопросам.

Я верю, что перемены начинаются с тебя самого. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы, расти и продолжать работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя, основанной на честности, любви к моей семье, моим ценностям и с любовью ко всем вам», – написал Чичарито в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Гвадалахара Чичарито
Комментарии (5)
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jerry093
1753425622
после такого, он будет более лицемерен
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acor94
1753427619
Ля чувак если они тебя недопоняли и оскорбились, это их проблемы а не твои.
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odessakmv
1753427927
Ну и Дурак!
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krapovskykon
1753428892
Просто найдти! https://stavka-prognoz.ru/paketu.html
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VVM1964
1753435564
Чиччолина и Чичарито - как бы не перепутать теперь ! )))...
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