Чичарито извинился за свои слова о женщинах

Нападающий «Гвадалахары» Хавьер Эрнандес принес извинения женщинам.

37-летний мексиканец ранее оказался в центре скандала, заявив про женщин: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение».

Федерация футбола Мексики оштрафовала форварда за эти высказывания.

«Глубоко сожалею о любом недопонимании или дискомфорте, которые могли вызвать мои недавние слова. У меня никогда не было намерения причинять боль или вносить раздор.

Мой приоритет как отца, мужчины и члена этого сообщества – действовать с уважением, скромностью и ответственностью. Я слушаю, размышляю и постараюсь выражать свои мысли с большей ясностью и чуткостью, особенно по таким деликатным вопросам.

Я верю, что перемены начинаются с тебя самого. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы, расти и продолжать работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя, основанной на честности, любви к моей семье, моим ценностям и с любовью ко всем вам», – написал Чичарито в соцсетях.