Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»

Николас Хичар, агент нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса, объявил о приостановке переговоров с ЦСКА.
«Переговоры застряли. У Хосе есть другие варианты», – сказал агент.
- С июля Масиас выступал за «Хетафе» на правах аренды.
- Сегодня испанский клуб расторг соглашение.
- В этом сезоне мексиканец провел 8 матчей.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
«Хетафе» расторг аренду Масиаса. Им интересовался ЦСКА
ЦСКА не интересуется Масиасом. Клуб отдаст в аренду еще минимум одного игрока (Bobsoccer)