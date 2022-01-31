Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»

Николас Хичар, агент нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса, объявил о приостановке переговоров с ЦСКА.

«Переговоры застряли. У Хосе есть другие варианты», – сказал агент.

С июля Масиас выступал за «Хетафе» на правах аренды.

Сегодня испанский клуб расторг соглашение.

В этом сезоне мексиканец провел 8 матчей.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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