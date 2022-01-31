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    Агент Масиаса: «Переговоры с ЦСКА застряли»

    Николас Хичар, агент нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса, объявил о приостановке переговоров с ЦСКА.

    «Переговоры застряли. У Хосе есть другие варианты», – сказал агент.

    • С июля Масиас выступал за «Хетафе» на правах аренды.
    • Сегодня испанский клуб расторг соглашение.
    • В этом сезоне мексиканец провел 8 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    «Хетафе» расторг аренду Масиаса. Им интересовался ЦСКА

    ЦСКА не интересуется Масиасом. Клуб отдаст в аренду еще минимум одного игрока (Bobsoccer)

    Агент Масиаса: «ЦСКА – топ-клуб. Мы на связи с ними»

    Источник: Sport24

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