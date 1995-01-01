«Хетафе» расторг аренду Масиаса. Им интересовался ЦСКА

«Хетафе» расторг аренду нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса, сообщает пресс-служба клуба.
22-летний футболист досрочно вернулся в мексиканский клуб. Сообщалось, что им интересовался ЦСКА.
- Масиас находился в аренде в «Хетафе» с июля 2021 года.
- В этом сезоне он провел 8 матчей.
- Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.
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