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    ЦСКА не интересуется Масиасом. Клуб отдаст в аренду еще минимум одного игрока (Bobsoccer)

    Нападающий «Гвадалахары» Хосе Масиас не перейдет в ЦСКА.

    По информации Bobsoccer, московский клуб не интересуется 22-летним мексиканцем. Также сообщается, что этой зимой столичный клуб отдаст в аренду еще одного-двух футболистов.

    • С июля Масиас находится в аренде в «Хетафе».
    • В этом сезоне он провел 8 матчей.
    • Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.

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    Источник: Bobsoccer

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