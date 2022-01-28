ЦСКА не интересуется Масиасом. Клуб отдаст в аренду еще минимум одного игрока (Bobsoccer)

Нападающий «Гвадалахары» Хосе Масиас не перейдет в ЦСКА.
По информации Bobsoccer, московский клуб не интересуется 22-летним мексиканцем. Также сообщается, что этой зимой столичный клуб отдаст в аренду еще одного-двух футболистов.
- С июля Масиас находится в аренде в «Хетафе».
- В этом сезоне он провел 8 матчей.
- Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.
Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку
У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок
Источник: Bobsoccer