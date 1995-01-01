Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Агент Масиаса: «ЦСКА – топ-клуб. Мы на связи с ними»

    Алан Барон, агент нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса, подтвердил, что игрок может продолжить карьеру в ЦСКА.

    «Мы на связи с ЦСКА. Он ищет топ-клуб, и мы думаем, что ЦСКА определенно является топ-клубом, где он может забить много голов.

    Если условия будут хорошими, мы думаем, что Хосе Хуан мог бы забить много голов за ЦСКА. Он величайший талант, забивший более 50 профессиональных голов в таком юном возрасте», – сказал агент.

    • С июля Масиас находится в аренде в «Хетафе».
    • В этом сезоне он провел 8 матчей.
    • Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.

    Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

    У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

    Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:12
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +106

      Дубина 54 минуты назад

      С Гвадалахары и Дзюба звязда мирового футбола!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4344

      FENIX-SL > Дубина 9 минут назад

      не тот пример
      Гвадалахара играет в футбол
      а не устраивает клоунаду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10453

      playsh 1 час назад

      Где ЦСКА топ-клуб,в Александровском парке?Нет мужики,в России не наблюдаются топ-клубы,к сожалению.В ближайшем обозримом...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4344

      FENIX-SL > playsh 8 минут назад

      как приятно видеть здравомыслящего человека

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru