Агент Масиаса: «ЦСКА – топ-клуб. Мы на связи с ними»

Алан Барон, агент нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса, подтвердил, что игрок может продолжить карьеру в ЦСКА.

«Мы на связи с ЦСКА. Он ищет топ-клуб, и мы думаем, что ЦСКА определенно является топ-клубом, где он может забить много голов.

Если условия будут хорошими, мы думаем, что Хосе Хуан мог бы забить много голов за ЦСКА. Он величайший талант, забивший более 50 профессиональных голов в таком юном возрасте», – сказал агент.

С июля Масиас находится в аренде в «Хетафе».

В этом сезоне он провел 8 матчей.

Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.

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