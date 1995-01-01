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    ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса (Иван Карпов)

    ЦСКА интересуется нападающим «Гвадалахары» Хосе Масиасом.

    По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб следит за 22-летним мексиканцем с лета 2021 года. ЦСКА может прервать аренду Масиаса в «Хетафе», но пока не собирается его покупать.

    ЦСКА готов взять мексиканца в аренду с правом выкупа, но перед этим хочет подписать опорника. К тому же, клуб должен будет определиться с будущем Федора Чалова, которого придется отдать в аренду.

    Некоторое время назад у ЦСКА был вариант с арендой Чалова в французский «Брест», но сделка не состоялась. Сейчас представители 23-летнего футболиста неактивны на рынке, поэтому появление нового форварда в ЦСКА маловероятно.

    • Масиас провел 7 матчей в сезоне Примеры без результативных действий.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1948

      Niko 50 минут назад

      Без нападения будет сложно. Забалотный при всём уважении никак не тянет на уровень борьбы за еврокубки.

      0
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      Рейтинг: +13350

      Cleaner > Niko 45 минут назад

      Чалов еще хуже, чем Заболотный...

      0
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      Рейтинг: +859

      Vitaga 56 минут назад

      для Чалова смена команды необходима. прогресса нет. нужна встряска - слишком спокойная жизнь у него

      0
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      Рейтинг: +13350

      Cleaner > Vitaga 44 минуты назад

      Не думаю, что Федор будет по доброй воле искать себе встряски и потрясения...

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