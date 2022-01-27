ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса (Иван Карпов)

ЦСКА интересуется нападающим «Гвадалахары» Хосе Масиасом.

По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб следит за 22-летним мексиканцем с лета 2021 года. ЦСКА может прервать аренду Масиаса в «Хетафе», но пока не собирается его покупать.

ЦСКА готов взять мексиканца в аренду с правом выкупа, но перед этим хочет подписать опорника. К тому же, клуб должен будет определиться с будущем Федора Чалова, которого придется отдать в аренду.

Некоторое время назад у ЦСКА был вариант с арендой Чалова в французский «Брест», но сделка не состоялась. Сейчас представители 23-летнего футболиста неактивны на рынке, поэтому появление нового форварда в ЦСКА маловероятно.

Масиас провел 7 матчей в сезоне Примеры без результативных действий.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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