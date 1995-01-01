ЦСКА отдаст Чалова в аренду, если подпишет форварда «Гвадалахары» Масиаса (Иван Карпов)

Без нападения будет сложно. Забалотный при всём уважении никак не тянет на уровень борьбы за еврокубки.
ЦСКА интересуется нападающим «Гвадалахары» Хосе Масиасом.
По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб следит за 22-летним мексиканцем с лета 2021 года. ЦСКА может прервать аренду Масиаса в «Хетафе», но пока не собирается его покупать.
ЦСКА готов взять мексиканца в аренду с правом выкупа, но перед этим хочет подписать опорника. К тому же, клуб должен будет определиться с будущем Федора Чалова, которого придется отдать в аренду.
Некоторое время назад у ЦСКА был вариант с арендой Чалова в французский «Брест», но сделка не состоялась. Сейчас представители 23-летнего футболиста неактивны на рынке, поэтому появление нового форварда в ЦСКА маловероятно.
- Масиас провел 7 матчей в сезоне Примеры без результативных действий.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
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