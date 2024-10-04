Игрок сборной Мексики взорвал петарду в пресс-центре

Вингер «Гвадалахары» и сборной Мексики Роберто Альварадо взорвал петарду в пресс-центре клуба перед началом пресс-конференции. В тот момент в зале находились журналисты и два игрока клуба.

26-летний Альварадо взял на себя ответственность за случившееся и принес извинения. По словам футболиста, это была шутка над его товарищами по команде.

По данным ESPN, мексиканская лига попросила клуб провести внутреннее расследование и наказать виновных, так по регламенту у нее нет права накладывать санкции на игроков за подобные случаи.