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    Игрок сборной Мексики взорвал петарду в пресс-центре

    Вингер «Гвадалахары» и сборной Мексики Роберто Альварадо взорвал петарду в пресс-центре клуба перед началом пресс-конференции. В тот момент в зале находились журналисты и два игрока клуба.

    26-летний Альварадо взял на себя ответственность за случившееся и принес извинения. По словам футболиста, это была шутка над его товарищами по команде.

    По данным ESPN, мексиканская лига попросила клуб провести внутреннее расследование и наказать виновных, так по регламенту у нее нет права накладывать санкции на игроков за подобные случаи.

    • В этом сезоне Альварадо провел за «Гвадалахару» 12 матчей, забил 4 гола и сделал 3 передачи.
    • На счету футболиста 48 встреч, 5 забитых мячей и 6 передач за сборную Мексики.

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    Источник: Reuters

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