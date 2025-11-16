Адвокат покинул Кюрасао перед решающим матчем на выход на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао в соцсетях объявила о временном уходе главного тренера Дика Адвоката. Он вынужден по семейным обстоятельствам улететь на родину.
Заменять Адвоката в решающем матче квалификации ЧМ-2026 против Ямайки будет его многолетний помощник Корнелиус Пот.
«Мне пришлось принять это решение с тяжелым сердцем, но семья важнее футбола. В Нидерландах я буду поддерживать тесную связь с персоналом и полностью доверяю этой группе игроков», – сказал Адвокат.
- Кюрасао находится в матче до выхода на ЧМ-2026.
- 78-летний Адвокат в команде с прошлого года.
- Тренер брал Кубок, Суперкубок УЕФА с «Зенитом».
Источник: «Бомбардир»