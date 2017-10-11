В Панаме объявлен выходной день из-за выхода сборной на ЧМ-2018

Сборная Панамы впервые в истории вышла на чемпионат мира. Напомним, что в решающем матче команда одержала победу над Коста-Рикой (2:1) и заняла в отборочном турнире КОНКАКАФ третье место, обойдя США.

Президент Панамы объявил 11 октября выходным днем.

«Голос народа был услышан: давайте праздновать этот исторический день для Панамы. В среду объявлен Национальный день отдыха», – заявил президент.