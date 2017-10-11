Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В Панаме объявлен выходной день из-за выхода сборной на ЧМ-2018

    Сборная Панамы впервые в истории вышла на чемпионат мира. Напомним, что в решающем матче команда одержала победу над Коста-Рикой (2:1) и заняла в отборочном турнире КОНКАКАФ третье место, обойдя США.

    Президент Панамы объявил 11 октября выходным днем.

    «Голос народа был услышан: давайте праздновать этот исторический день для Панамы. В среду объявлен Национальный день отдыха», – заявил президент.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2017 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3503

      acor94 15 октября 2017, 16:52

      А у нас объявят выходной в честь выхода России на чм 2018?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 09:41

      Поздравляем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 11 октября 2017, 19:32

      Будем надеется, что Панама выстрелит на этом ЧМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 11 октября 2017, 17:54

      панамцы можете к нам ехать вместе отмечать будем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 11 октября 2017, 15:53

      Также и у нас скоро будет. Выйдем куда нибудь на турнир- день гулять будем))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 11 октября 2017, 14:44

      Судья красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 октября 2017, 14:28

      Во дают!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 11 октября 2017, 13:50

      весёлый чемпионат получиться))) Мои поздравления Панама!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 октября 2017, 13:40

      Правильный подход!)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 11 октября 2017, 12:45

      Ещё поставят памятник судье - первого гола вообще не было: мяч не пересек линию ворот.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11