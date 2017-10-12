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Варга не удивлен провалом сборной США

12 октября 2017, 07:43
5

Футбольный агент Шандор Варга признался, что подход, который существует к развитию футбола в США, его удивляет. Здесь все поставлено на коммерческую основу, поэтому результат непопадания сборной США на чемпионат мира-2018 закономерен.

«В США любовь к футболу довольно искусственная. Всем процессом управляет МЛС – руководит командами, перераспределяет игроков из одного клуба в другой, руководствуясь тем, каким футболистом интересуются больше остальных.

Это чистая коммерция, в этом проекте нет души, нет традиций. Им не важен спортивный результат, важны лишь количество зрителей и итоговая прибыль. Это типично американский подход, но футбол в таких условиях процветать не будет.

Поэтому их невыход на ЧМ-2018 для меня сенсацией не стал», – рассказал Варга.

Напомним, что американцы не смогли переиграть соперников из Тринидада и Тобаго – 1:2, упустив путевку в Россию на чемпионат мира-2018.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ США
Комментарии (5)
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алекс88
1507783854
Подождите....скоро они скажут что русские виноваты и лично Путин
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84aivengo
1507785625
кто из америкосов в европе сейчас играет ? раньше были фридель,демпси,донован...
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FanatSerj
1507788561
"перераспределяет игроков из одного клуба в другой" - т.е агентам на лапу при этом не перепадает? Ну тогда да, возмутительно господин футбольный агент.
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