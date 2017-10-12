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    Варга не удивлен провалом сборной США

    Футбольный агент Шандор Варга признался, что подход, который существует к развитию футбола в США, его удивляет. Здесь все поставлено на коммерческую основу, поэтому результат непопадания сборной США на чемпионат мира-2018 закономерен.

    «В США любовь к футболу довольно искусственная. Всем процессом управляет МЛС – руководит командами, перераспределяет игроков из одного клуба в другой, руководствуясь тем, каким футболистом интересуются больше остальных.

    Это чистая коммерция, в этом проекте нет души, нет традиций. Им не важен спортивный результат, важны лишь количество зрителей и итоговая прибыль. Это типично американский подход, но футбол в таких условиях процветать не будет.

    Поэтому их невыход на ЧМ-2018 для меня сенсацией не стал», – рассказал Варга.

    Напомним, что американцы не смогли переиграть соперников из Тринидада и Тобаго – 1:2, упустив путевку в Россию на чемпионат мира-2018.

    Источник: Известия

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    12.10.2017 07:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 12 октября 2017, 09:09

      "перераспределяет игроков из одного клуба в другой" - т.е агентам на лапу при этом не перепадает?
      Ну тогда да, возмутительно господин футбольный агент.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 октября 2017, 08:20

      кто из америкосов в европе сейчас играет ? раньше были фридель,демпси,донован...

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > 84aivengo 12 октября 2017, 14:07

      Пулишич в Боруссии

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Chesn0k 12 октября 2017, 14:29

      и только

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 октября 2017, 07:50

      Подождите....скоро они скажут что русские виноваты и лично Путин

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