Варга не удивлен провалом сборной США

Футбольный агент Шандор Варга признался, что подход, который существует к развитию футбола в США, его удивляет. Здесь все поставлено на коммерческую основу, поэтому результат непопадания сборной США на чемпионат мира-2018 закономерен.

«В США любовь к футболу довольно искусственная. Всем процессом управляет МЛС – руководит командами, перераспределяет игроков из одного клуба в другой, руководствуясь тем, каким футболистом интересуются больше остальных.

Это чистая коммерция, в этом проекте нет души, нет традиций. Им не важен спортивный результат, важны лишь количество зрителей и итоговая прибыль. Это типично американский подход, но футбол в таких условиях процветать не будет.

Поэтому их невыход на ЧМ-2018 для меня сенсацией не стал», – рассказал Варга.

Напомним, что американцы не смогли переиграть соперников из Тринидада и Тобаго – 1:2, упустив путевку в Россию на чемпионат мира-2018.