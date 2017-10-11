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    Во время матча Панама – Коста-Рика болбой хозяев выбил мяч от соперника, чтобы затянуть время

    Сборной Панамы одержать историческую победу в последнем матче отборочного цикла к ЧМ-2018 против Коста-Рики (2:1) помог в том числе и болбой.

    Дело в том, что в концовке встречи мальчик с почтительного расстояния подбежал к находящемуся за пределами поля мячу и выбил того на трибуны прямо перед носом костариканского футболиста.

    Напомним, что благодаря набранным трем очкам панамцы впервые вышли на чемпионат мира. Что касается Коста-Рики, то они следующим летом тоже приедут в нашу страну.

    Источник: Twitter

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    11.10.2017 20:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 октября 2017, 09:21

      Сша нанесёт ядерный удар!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 22:49

      БОЛБОЙ ОН И ЕСТЬ БОЛБОЙ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      vidi777 11 октября 2017, 22:39

      Такой беспредел! Надо наказывать жестко!

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