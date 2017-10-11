Во время матча Панама – Коста-Рика болбой хозяев выбил мяч от соперника, чтобы затянуть время

Сборной Панамы одержать историческую победу в последнем матче отборочного цикла к ЧМ-2018 против Коста-Рики (2:1) помог в том числе и болбой.

Дело в том, что в концовке встречи мальчик с почтительного расстояния подбежал к находящемуся за пределами поля мячу и выбил того на трибуны прямо перед носом костариканского футболиста.

Напомним, что благодаря набранным трем очкам панамцы впервые вышли на чемпионат мира. Что касается Коста-Рики, то они следующим летом тоже приедут в нашу страну.