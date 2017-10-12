Донован: «Сборная США не заслуживает участия в чемпионате мира»

Экс-футболист сборной США Лэндон Донован раскритиковал нынешнее поколение футболистов национальной команды за непопадание на чемпионат мира-2018 в Россию. Напомним, что американцы не смогли переиграть соперников из Тринидада и Тобаго – 1:2.

«Все мы понимаем, что в спорте может случиться всякое, а поражения являются частью любой игры. Но не должно быть так, что судьба поездки на чемпионат мира зависит от одного гола в Тринидаде.

Надеюсь, что мы оставили этот период нашей истории позади. В квалификации мы проиграли два домашних матча и уступили в Тринидаде команде, которой просто нельзя было проигрывать. Такой результат неприемлем. Но мы получили то, что заслужили.

Если вы не можете выиграть больше домашних матчей в квалификации, если вы не можете победить Тринидад в важнейшей игре, которая при этом не важна соперникам, то вы не заслуживаете участия в чемпионате мира», – приводит слова Донована пресс-служба МЛС.