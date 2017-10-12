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    Донован: «Сборная США не заслуживает участия в чемпионате мира»

    Экс-футболист сборной США Лэндон Донован раскритиковал нынешнее поколение футболистов национальной команды за непопадание на чемпионат мира-2018 в Россию. Напомним, что американцы не смогли переиграть соперников из Тринидада и Тобаго – 1:2.

    «Все мы понимаем, что в спорте может случиться всякое, а поражения являются частью любой игры. Но не должно быть так, что судьба поездки на чемпионат мира зависит от одного гола в Тринидаде.

    Надеюсь, что мы оставили этот период нашей истории позади. В квалификации мы проиграли два домашних матча и уступили в Тринидаде команде, которой просто нельзя было проигрывать. Такой результат неприемлем. Но мы получили то, что заслужили.

    Если вы не можете выиграть больше домашних матчей в квалификации, если вы не можете победить Тринидад в важнейшей игре, которая при этом не важна соперникам, то вы не заслуживаете участия в чемпионате мира», – приводит слова Донована пресс-служба МЛС.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 07:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 12 октября 2017, 14:37

      Хорош, все по делу сказал ветеран.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1171

      Argon 12 октября 2017, 13:32

      Да че он так распереживался? Сейчас придумают очередной допинг-скандал с участием российских хакеров и все наладится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 09:39

      Это наши мексам заплатили, чтобы пиндосов в Нашу Рашу не пустить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 октября 2017, 09:18

      Рад за Панаму!Ждём в гости!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 12 октября 2017, 07:39

      США вообще не заслуживают быть!

      0
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