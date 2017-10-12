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  • Донован: «Сборная США не заслуживает участия в чемпионате мира»

Донован: «Сборная США не заслуживает участия в чемпионате мира»

12 октября 2017, 07:34
5

Экс-футболист сборной США Лэндон Донован раскритиковал нынешнее поколение футболистов национальной команды за непопадание на чемпионат мира-2018 в Россию. Напомним, что американцы не смогли переиграть соперников из Тринидада и Тобаго – 1:2.

«Все мы понимаем, что в спорте может случиться всякое, а поражения являются частью любой игры. Но не должно быть так, что судьба поездки на чемпионат мира зависит от одного гола в Тринидаде.

Надеюсь, что мы оставили этот период нашей истории позади. В квалификации мы проиграли два домашних матча и уступили в Тринидаде команде, которой просто нельзя было проигрывать. Такой результат неприемлем. Но мы получили то, что заслужили.

Если вы не можете выиграть больше домашних матчей в квалификации, если вы не можете победить Тринидад в важнейшей игре, которая при этом не важна соперникам, то вы не заслуживаете участия в чемпионате мира», – приводит слова Донована пресс-служба МЛС.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ США Донован Лэндон
Комментарии (5)
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sochi-2013
1507783162
США вообще не заслуживают быть!
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Gullit 76
1507789082
Рад за Панаму!Ждём в гости!
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prezent2017
1507790360
Это наши мексам заплатили, чтобы пиндосов в Нашу Рашу не пустить.
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Argon
1507804321
Да че он так распереживался? Сейчас придумают очередной допинг-скандал с участием российских хакеров и все наладится.
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ILOVETHISGAME.ykt
1507808224
Хорош, все по делу сказал ветеран.
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