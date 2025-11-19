Реакция Аршавина на выход Кюрасао с Адвокатом на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил достижения 78-летнего Дика Адвоката во главе сборной Кюрасао.
«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», – сказал Аршавин.
- Минувшей ночью сборная Кюрасао завоевала путевку на чемпионат мира-2026. Она заняла 1-е место в отборе группы B в зоне КОНКАКАФ после гостевой ничьей с Ямайкой (0:0).
- Аршавин играл под руководством Адвоката в «Зените» и сборной России.
Источник: «Чемпионат»