Реакция Аршавина на выход Кюрасао с Адвокатом на ЧМ-2026

Сегодня, 16:05

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил достижения 78-летнего Дика Адвоката во главе сборной Кюрасао.

«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», – сказал Аршавин.

  • Минувшей ночью сборная Кюрасао завоевала путевку на чемпионат мира-2026. Она заняла 1-е место в отборе группы B в зоне КОНКАКАФ после гостевой ничьей с Ямайкой (0:0).
  • Аршавин играл под руководством Адвоката в «Зените» и сборной России.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Чемпионат мира Кюрасао Аршавин Андрей Адвокат Дик
