Реакция Аршавина на выход Кюрасао с Адвокатом на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил достижения 78-летнего Дика Адвоката во главе сборной Кюрасао.

«Могу его только поздравить! Он подтвердил свой класс, даже в столь почтенном возрасте, несколько раз заканчивая уже карьеру. Он устроил праздник для страны, будем следить за успехами дальше», – сказал Аршавин.